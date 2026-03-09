كشف أدلة جديدة حول تورط صواريخ أمريكية في كارثة مدرسة "شجرة طيبة" بإيران

يضيف مقطع فيديو صدر حديثاً إلى الأدلة التي تشير إلى أن صاروخاً أمريكياً أصاب على الأرجح مدرسة ابتدائية إيرانية، حيث أفادت التقارير بمقتل 175 شخصاً، الكثير منهم من الأطفال.
يظهر الفيديو، الذي نشرته وكالة أنباء "مهر" الإيرانية شبه الرسمية يوم الأحد وتحققت منه صحيفة "نيويورك تايمز"، صاروخ كروز من طراز "توماهوك" وهو يصيب قاعدة بحرية بجوار المدرسة في بلدة "ميناب" في 28 فبراير. ويعد الجيش الأمريكي القوة الوحيدة المشاركة في الصراع التي تستخدم صواريخ "توماهوك".
وتشير مجموعة من الأدلة التي جمعتها الصحيفة - بما في ذلك صور الأقمار الصناعية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي ومقاطع فيديو أخرى تم التحقق منها - إلى أن مبنى مدرسة "شجرة طيبة" الابتدائية تضرر بشدة جراء ضربة دقيقة حدثت في نفس وقت الهجمات على القاعدة البحرية التي يديرها الحرس الثوري الإيراني.
وعندما سأله مراسل الصحيفة يوم السبت عما إذا كانت الولايات المتحدة قد قصفت المدرسة، قال الرئيس دونالد ترامب: "لا، في رأيي وبناءً على ما رأيته، فإن إيران هي من فعلت ذلك"، وأضاف: "إنهم غير دقيقين للغاية كما تعلمون في ذخائرهم". ومن جانبه، قال وزير الدفاع بيت هيغسيث، الذي كان يقف بجانب ترامب، إن البنتاغون يحقق في الأمر "لكن الطرف الوحيد الذي يستهدف المدنيين هو إيران".
وتم التحقق بشكل مستقل من فيديو الضربة، الذي أبلغت عنه لأول مرة مجموعة الأبحاث "بيلينغكات"، من قبل صحيفة "نيويورك تايمز". وقامت الصحيفة بمقارنة المعالم الظاهرة في اللقطات وصور الأقمار الصناعية الجديدة التي التقطت بعد أيام من الضربات في "ميناب".
تم تصوير الفيديو من موقع بناء مقابل للقاعدة، ويظهر طريقاً ترابياً وعراً عبر منطقة عشبية وأكواماً من الحطام تظهر أيضاً في صور الأقمار الصناعية الأخيرة، مما يعزز مصداقيته. كما يتوافق الفيديو مع فيديوهات أخرى تم التحقق منها والتقطت في أعقاب الضربات مباشرة.
ويظهر تحليل الصحيفة للفيديو الصاروخ وهو يصيب مبنى وُصف بأنه عيادة طبية داخل قاعدة الحرس الثوري. وتتصاعد أعمدة الدخان والحطام من المبنى بعد إصابته، بينما تُسمع صرخات بعيدة لشهود عيان.
ومع تحرك الكاميرا إلى اليمين، تظهر بالفعل أعمدة كبيرة من الغبار والدخان تتصاعد من المنطقة المحيطة بالمدرسة الابتدائية، مما يشير إلى أنها تعرضت للقصف قبل وقت قصير من الضربة على القاعدة البحرية. ويدعم ذلك الجدول الزمني للضربات الذي وضعته الصحيفة، والذي يظهر أن المدرسة أصيبت في نفس وقت إصابة القاعدة تقريباً.
كما أظهر تحليل لصور الأقمار الصناعية أن عدة مبانٍ أخرى داخل القاعدة البحرية أصيبت بضربات دقيقة. وقد تعرقل تحديد ما حدث بالضبط بسبب نقص شظايا الأسلحة المرئية وعدم قدرة المراسلين الخارجيين على الوصول إلى الموقع.
وحددت الصحيفة السلاح الظاهر في الفيديو الجديد على أنه صاروخ كروز من طراز "توماهوك"، وهو سلاح لا يمتلكه الجيش الإسرائيلي ولا الإيراني. وقد أطلقت السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية العشرات من صواريخ "توماهوك" على إيران منذ 28 فبراير، عندما بدأ الهجوم الأمريكي الإسرائيلي. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن مقطع الفيديو الذي نشرته لإطلاق عدة صواريخ "توماهوك" من سفن البحرية تم تصويره في 28 فبراير، وهو اليوم الذي أصيبت فيه القاعدة والمدرسة الإيرانية.
وتصف وزارة الدفاع صواريخ "توماهوك" بأنها صواريخ موجهة "بعيدة المدى وعالية الدقة" يمكنها التحليق لمسافة تقارب 1000 ميل. ويتم برمجتها بخطة طيران محددة قبل الإطلاق، وتوجه الصواريخ نفسها نحو أهدافها. ووفقاً للبحرية، يبلغ طول كل صاروخ حوالي 20 قدماً، وتحتوي الرؤوس الحربية للأكثر استخداماً منها على قوة متفجرة تعادل حوالي 300 رطل من مادة "تي إن تي".
كما حدد تريفور بال، وهو فني سابق في التخلص من الذخائر المتفجرة بالجيش الأمريكي، الصاروخ في الفيديو على أنه "توماهوك"، وكذلك فعل خبير أسلحة آخر هو كريس كوب سميث، مدير وكالة "كايرون ريسورسز".
وقال الجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، إن القوات الأمريكية كانت تنفذ ضربات في جنوب إيران في الوقت الذي أصيبت فيه القاعدة والمدرسة. وأظهرت خريطة قدمها أن منطقة تشمل "ميناب" القريبة من مضيق هرمز كانت مستهدفة بضربات خلال الساعات الـ 100 الأولى من العملية، وإن لم تحدد البلدة صراحة.
وقال الجنرال: "على طول المحور الجنوبي، استمرت مجموعة حاملة الطائرات 'يو إس إس أبراهام لينكولن' في ممارسة الضغط من البحر على طول الجانب الجنوبي الشرقي من الساحل، وكانت تستنزف القدرات البحرية على طول المضيق".
وهذه ليست المرة الأولى التي يعترف فيها كين بالدور الذي لعبته صواريخ "توماهوك" في الساعات الأولى من الحرب، حيث قال في إفادة للصحفيين في البنتاغون يوم 2 مارس: "أول من أطلق النار في البحر كانت صواريخ توماهوك التي أطلقتها البحرية الأمريكية"، بينما بدأت البحرية في "شن ضربات عبر الجناح الجنوبي في إيران".
وفي يونيو، أطلقت غواصة تابعة للبحرية أكثر من عشرين صاروخ "توماهوك" على منشأة نووية في أصفهان بإيران، كجزء من حرب الـ 12 يوماً.
نُشر هذا المقال في الأصل في صحيفة نيويورك تايمز.