كشف أدلة جديدة حول تورط صواريخ أمريكية في كارثة مدرسة "شجرة طيبة" بإيران

وعندما سأله مراسل الصحيفة يوم السبت عما إذا كانت الولايات المتحدة قد قصفت المدرسة، قال الرئيس دونالد ترامب: "لا، في رأيي وبناءً على ما رأيته، فإن إيران هي من فعلت ذلك"، وأضاف: "إنهم غير دقيقين للغاية كما تعلمون في ذخائرهم". ومن جانبه، قال وزير الدفاع بيت هيغسيث، الذي كان يقف بجانب ترامب، إن البنتاغون يحقق في الأمر "لكن الطرف الوحيد الذي يستهدف المدنيين هو إيران".