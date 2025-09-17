"كارفور" تغلق عملياتها في الكويت عقب خروجها من البحرين

أعلنت شركة "كارفور"، عملاق التجزئة الذي يملك متاجر في مختلف أنحاء المنطقة، أنها ستغلق أبوابها في الكويت.
وفي بيان شكرت فيه عملائها، قالت الشركة إنها ستوقف عملياتها في الكويت اعتبارًا من 16 سبتمبر 2025.
تملك شركة التجزئة الفرنسية العملاقة أكثر من 14 ألف متجر في أكثر من 40 دولة، بما في ذلك العديد من المتاجر في منطقة الخليج.
"بالنيابة عن إدارة كارفور وموظفيه، نعرب عن امتناننا الصادق لدعمكم المتواصل على مدى العقود الماضية"، كما جاء في البيان.
ويأتي ذلك في أعقاب إعلان العملاق عن مغادرته البحرين، قبل أيام قليلة.
تم جلب كارفور إلى الشرق الأوسط عن طريق مجموعة ماجد الفطيم، التي حصلت على حقوق الامتياز الحصرية، وتدير كارفور متاجر متعددة في مختلف بلدان المنطقة منذ عام 1995.
أطلقت الشركة مؤخرًا علامة تجارية جديدة لتجارة التجزئة للأغذية HyperMax، والتي من المتوقع أن تفتح أبوابها في البلاد بدلاً من ذلك.
في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعد السوبر ماركت خيارًا شائعًا للغاية بالنسبة للمقيمين مع وجود متاجر في جميع أنحاء البلاد - حتى في مراكز التسوق الكبرى.
وفي أواخر العام الماضي، أغلقت كارفور أيضًا متاجرها في الأردن اعتبارًا من نوفمبر 2024، واعتذرت عن "أي إزعاج تسبب فيه القرار".