قواعد جديدة لتعبئة وتغليف الفواكه والخضراوات في السعودية

بموجب اللوائح الجديدة، يجب أن تحمل جميع المنتجات الزراعية وتغليفها من البلاستيك أو الكرتون علامات واضحة. وأبرزت الوزارة أنه يجب على كل وحدة بيع بالتجزئة من المنتجات المعبأة أن تتضمن ملصقًا للمنتج الزراعي يظهر اسم المنتج، والوزن الصافي، وتاريخ التعبئة، وبلد المنشأ، وتفاصيل المورد أو المُنتِج، بما في ذلك رقم التسجيل الزراعي والاسم والشعار.