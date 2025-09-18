قواعد جديدة لتعبئة وتغليف الفواكه والخضراوات في السعودية

أعلنت الجهات المختصة، اليوم الخميس، عن ضوابط محددة لتغليف وتسمية الفواكه والخضراوات المباعة في الأسواق المحلية بالسعودية.
وقالت وزارة البيئة والمياه والزراعة إن ذلك يأتي في إطار ضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية أثناء تداولها وتوزيعها في الدولة.
بموجب اللوائح الجديدة، يجب أن تحمل جميع المنتجات الزراعية وتغليفها من البلاستيك أو الكرتون علامات واضحة. وأبرزت الوزارة أنه يجب على كل وحدة بيع بالتجزئة من المنتجات المعبأة أن تتضمن ملصقًا للمنتج الزراعي يظهر اسم المنتج، والوزن الصافي، وتاريخ التعبئة، وبلد المنشأ، وتفاصيل المورد أو المُنتِج، بما في ذلك رقم التسجيل الزراعي والاسم والشعار.
تشترط التنظيمات الجديدة لتعبئة المنتجات الزراعية أن تكون المواد البلاستيكية والكرتونية من الدرجة الغذائية، ومتينة، وقابلة لإعادة التدوير، وتسمح بتدوير الهواء بشكل كافٍ. ويجب أن تكون العبوات الكرتونية مصنوعة من الكرتون المضلع وتشمل غطاءً منفصلًا أو ملتصقًا من نفس المادة لتحمل ضغط التخزين.
يجب تغطية صناديق الكرتون المستخدمة على الباليتات من الخارج لمنع التلوث خلال التخزين أو النقل. ويمكن أن تكون الأسطح الداخلية مبطنة أو مطلية أو معالجة بمادة مقاومة للرطوبة، شريطة ألا تؤثر سلبًا على الفاكهة.
تم حث المستثمرين والمنتجين على الالتزام بالقواعد والمتطلبات الجديدة لضمان الجودة والسلامة في التعامل مع المنتجات الزراعية.