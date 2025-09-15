قمة عربية إسلامية في الدوحة تدعم قطر وتدين إسرائيل

مع انطلاق قمة عربية إسلامية طارئة في قطر اليوم الاثنين، أعلنت السلطات عن إغلاقات في بعض الطرق في الدوحة.
ومن المتوقع أن تسعى القمة لحشد الدعم لقطر في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الأسبوع الماضي الذي استهدف قادة من حركة حماس.
وينص مشروع القرار الذي سيُعرض على قادة الدول على إدانة الهجوم الإسرائيلي باعتباره تصعيداً يزعزع الاستقرار، مؤكداً رفض الدول «خطط إسرائيل لفرض واقع جديد في المنطقة».
قالت وزارة الداخلية القطرية إن ثلاثة طرق ستُغلق أمام حركة السيارات من الساعة 8:30 صباحاً حتى 7:30 مساءً يوم الاثنين. وتشمل هذه الطرق: المقطع الممتد من مخرج شارع مطار حمد الدولي على طريق راس بو عبود إلى تقاطع الشرق، والمقطع من مخرج شارع حديقة المطار على طريق الدائري C وصولاً إلى تقاطع الشرق، وكذلك طريق الكورنيش ابتداءً من تقاطع الشرق حتى تقاطع الدفنة.
بدأت القمة الطارئة، التي تضم أعضاء جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، باجتماع لوزراء الخارجية يوم الأحد لوضع مسودة القرار.
وقال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، لصحيفة الشرق الأوسط إن هذا التجمع يمثل رسالة مفادها أن «قطر ليست وحدها... وأن الدول العربية والإسلامية تقف إلى جانبها».
وتُعد قطر وسيطاً رئيسياً في الجهود الرامية لإنهاء حرب غزة المستمرة منذ نحو عامين، وقد اتهمت إسرائيل بتقويض فرص السلام، كما اتهمت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بممارسة «إرهاب الدولة». وكان أحد أعضاء قوات الأمن الداخلي في قطر من بين ضحايا الهجوم.
واستدعت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الجمعة نائب السفير الإسرائيلي على خلفية الهجوم والتصريحات اللاحقة لنتنياهو، والتي وصفتها الإمارات بأنها «عدائية».
وأكدت الإمارات أن استقرار قطر يُعتبر «جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي»، الذي يضم المملكة العربية السعودية أيضاً.
(مع مدخلات من رويترز)