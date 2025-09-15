قمة عربية إسلامية في الدوحة تدعم قطر وتدين إسرائيل

قالت وزارة الداخلية القطرية إن ثلاثة طرق ستُغلق أمام حركة السيارات من الساعة 8:30 صباحاً حتى 7:30 مساءً يوم الاثنين. وتشمل هذه الطرق: المقطع الممتد من مخرج شارع مطار حمد الدولي على طريق راس بو عبود إلى تقاطع الشرق، والمقطع من مخرج شارع حديقة المطار على طريق الدائري C وصولاً إلى تقاطع الشرق، وكذلك طريق الكورنيش ابتداءً من تقاطع الشرق حتى تقاطع الدفنة.