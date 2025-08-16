قمة ترامب-بوتين لم تحقق أي انفراجة بشأن أوكرانيا

لم تُسفر القمة المرتقبة للغاية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة عن أي اتفاق لحل أو وقف حرب موسكو في أوكرانيا، على الرغم من أن الزعيمين وصفا المحادثات بأنها مثمرة.

خلال ظهور قصير أمام وسائل الإعلام عقب الاجتماع الذي استمر قرابة ثلاث ساعات في ألاسكا، قال الزعيمان إنهما أحرزا تقدمًا في قضايا لم يتم تحديدها. لكنهما لم يقدما أي تفاصيل ولم يجيبا على أي أسئلة، حيث تجاهل ترامب، الذي عادة ما يكون ثرثارًا، أسئلة الصحفيين التي كانت تُلقى عليه.

قال ترامب، وهو يقف أمام خلفية كُتِب عليها "السعي لتحقيق السلام": "لقد أحرزنا بعض التقدم".

وأضاف: "لا توجد صفقة حتى تكون هناك صفقة."

لقاء بوتين يمثل نصراً

لم يبدُ أن المحادثات قد أسفرت في البداية عن خطوات ذات معنى نحو وقف إطلاق النار في الصراع الأكثر دموية في أوروبا منذ 80 عامًا، وهو هدف كان ترامب قد حدده قبل القمة.

ولكن مجرد الجلوس وجهًا لوجه مع الرئيس الأمريكي يمثل نصرًا لبوتين، الذي تم نبذه من قبل الزعماء الغربيين منذ الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في عام 2022.

عقب القمة، قال ترامب لـ"شون هانيتي" من شبكة "فوكس نيوز" إنه سيمتنع عن فرض رسوم جمركية على الصين لشرائها النفط الروسي بعد إحرازه تقدمًا مع بوتين. وقد استهدف الهند، وهي مشترٍ رئيسي آخر للنفط الخام الروسي، بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على واردات الولايات المتحدة.

قال ترامب بشأن الرسوم الجمركية على الصين: "بسبب ما حدث اليوم، أعتقد أنه ليس علي التفكير في ذلك الآن. قد أضطر إلى التفكير في الأمر بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أو شيء من هذا القبيل، لكن ليس علينا التفكير في ذلك الآن."

كما هدد ترامب بفرض عقوبات على موسكو لكنه لم ينفذها حتى الآن، حتى بعد أن تجاهل بوتين مهلة وقف إطلاق النار التي فرضها ترامب في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي مقابلة "فوكس نيوز"، أشار ترامب أيضًا إلى أنه سيتم الآن ترتيب اجتماع بين بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأنه قد يحضر هذا الاجتماع أيضًا. لم يقدم المزيد من التفاصيل حول من ينظم الاجتماع أو متى قد يكون.

لم يذكر بوتين اجتماعه مع زيلينسكي عندما تحدث مع الصحفيين في وقت سابق. وقال إنه يتوقع من أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين أن يتقبلوا نتائج المفاوضات الأمريكية الروسية بشكل بنّاء وألا يحاولوا "تعطيل التقدم الناشئ".

كما كرر موقف موسكو الذي طال أمده بأن ما تزعم روسيا أنها "الأسباب الجذرية" للصراع يجب إزالتها للوصول إلى سلام طويل الأجل، في إشارة إلى أنه لا يزال يقاوم وقف إطلاق النار.

لم يكن هناك رد فعل فوري من كييف على القمة، وهي أول لقاء بين بوتين ورئيس أمريكي منذ بدء الحرب.

عندما سأله "هانيتي" عما سينصح به زيلينسكي، قال ترامب: "يجب عقد صفقة".

وأضاف ترامب: "انظر، روسيا قوة كبيرة جدًا، وهم ليسوا كذلك". وفقًا للمحللين، قتلت الحرب أو أصابت ما يزيد عن مليون شخص من الجانبين، بما في ذلك الآلاف من المدنيين الأوكرانيين في الغالب.

استقبال حافل

استقبلت القمة، التي انتهت بشكل مخيب للآمال، ببداية حافلة ومفعمة بالمراسم. فعندما وصل بوتين إلى قاعدة جوية في ألاسكا، كان بساط أحمر في انتظاره، حيث استقبله ترامب بحرارة بينما حلقت الطائرات العسكرية الأمريكية في السماء.

يُذكر أن بوتين مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جريمة حرب تتمثل في ترحيل مئات الأطفال من أوكرانيا. وتنفي روسيا هذه المزاعم، ورفض الكرملين مذكرة المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بأنها لاغية وباطلة. روسيا والولايات المتحدة ليستا عضوتين في المحكمة.

قبل يوم من القمة، لوّح بوتين باحتمال تحقيق شيء يريده ترامب، وهو اتفاق جديد للحد من الأسلحة النووية ليحل محل الاتفاق الأخير المتبقي، والذي من المقرر أن ينتهي في فبراير. لم يتضح ما إذا كان قد تم مناقشة هذه القضية يوم الجمعة.

"نحن نعتمد على أمريكا"

كان زيلينسكي، الذي لم يُدعَ إلى ألاسكا، وحلفاؤه الأوروبيون يخشون أن يتخلى ترامب عن أوكرانيا من خلال تجميد الصراع بشكل أساسي والاعتراف، ولو بشكل غير رسمي، بالسيطرة الروسية على خُمس أوكرانيا.

سعى ترامب إلى تهدئة هذه المخاوف يوم الجمعة قبل المحادثات، قائلًا إنه سيترك لأوكرانيا اتخاذ قرار بشأن أي تنازلات محتملة عن الأراضي.

وقال للصحفيين: "أنا لست هنا للتفاوض نيابة عن أوكرانيا، أنا هنا لأجعلهم يجلسون على طاولة المفاوضات".

وعندما سُئل عما يجعل الاجتماع ناجحًا، قال للصحفيين: "أريد أن أرى وقفًا لإطلاق النار بسرعة... لن أكون سعيدًا إذا لم يحدث ذلك اليوم... أريد أن يتوقف القتل".

شمل الاجتماع أيضًا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو؛ والمبعوث الخاص لترامب إلى روسيا، ستيف ويتكوف؛ ومساعد السياسة الخارجية الروسي يوري أوشاكوف؛ ووزير الخارجية سيرغي لافروف.

ترامب، الذي قال خلال حملته الرئاسية إنه سينهي الحرب الأوكرانية في غضون 24 ساعة، اعترف يوم الخميس بأنها أثبتت أنها مهمة أصعب مما كان يتوقع. وقال إنه إذا سارت محادثات الجمعة على ما يرام، فإن ترتيب قمة ثانية ثلاثية الأطراف مع زيلينسكي بسرعة سيكون أكثر أهمية من لقائه مع بوتين.

أنهى ترامب تصريحاته يوم الجمعة بقوله لبوتين: "أود أن أشكرك جزيل الشكر، وسنتحدث معك قريبًا جدًا وربما نراك مرة أخرى قريبًا جدًا".

أجاب بوتين: "في المرة القادمة في موسكو". قال ترامب إنه قد "يواجه بعض الانتقادات بسبب ذلك" لكنه "ربما يرى أنه يمكن أن يحدث".

قال زيلينسكي قبل قمة الجمعة إن الاجتماع يجب أن يفتح الطريق أمام "سلام عادل" ومحادثات ثلاثية الأطراف تشمله، لكنه أضاف أن روسيا مستمرة في شن الحرب.

كتب زيلينسكي على تطبيق "تيليغرام": "لقد حان الوقت لإنهاء الحرب، ويجب على روسيا اتخاذ الخطوات اللازمة. نحن نعتمد على أمريكا".