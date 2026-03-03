قطر تمدد تأشيرات الدخول شهراً وسط إغلاق المجال الجوي

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خليج تايمز المباشرة وسط الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران لآخر التطورات الإقليمية.]
أعلنت قطر يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس، أنها ستمدد تأشيرات الدخول بجميع فئاتها لمدة شهر واحد اعتبارًا من يوم السبت الموافق 28 فبراير فصاعدًا، وسط إغلاق المجال الجوي بسبب الهجمات الإسرائيلية الأمريكية الإيرانية المستمرة.
ينطبق هذا على جميع التأشيرات التي انتهت صلاحيتها أو على وشك الانتهاء، ويخضع لمزيد من التمديد بما يتماشى مع التطورات، حسبما ذكرت وزارة الداخلية في البلاد.
من المقرر أن تتم معالجة التمديد تلقائيًا من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، مع الإعفاء من الرسوم، ودون الحاجة إلى زيارة المسافرين للإدارات المعنية أو تقديم طلبات إضافية.
تم حث أولئك الذين تكبدوا مخالفات وغرامات على تأشيرات الدخول قبل 28 فبراير على تسوية غرامة المصالحة المقررة لفترة تجاوز الإقامة أولاً. وبمجرد الانتهاء من ذلك، سيتم تطبيق التمديد والإعفاء من الرسوم عليهم اعتبارًا من التاريخ المذكور.
وقالت السلطة إنها تواصل مراقبة التطورات وستتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لضمان الاستقرار القانوني للمقيمين والزوار.
كما حثت الجميع على البقاء في المنازل، والحد من الحركة للحالات الضرورية القصوى، والابتعاد عن النوافذ والمناطق المكشوفة، والامتثال للتعليمات الرسمية الصادرة عن السلطات المختصة لضمان السلامة العامة.