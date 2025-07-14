قطر تعوض السكان المتضررين بفعل الضربة الصاروخية الإيرانية

ففي 23 يونيو/حزيران، ردّت إيران على غارات جوية أمريكية على ثلاثة من مواقعها النووية، ضمن الحملة الجوية الإسرائيلية المستمرة، باستهداف قاعدة جوية أمريكية في قطر. وبعد إصدار تحذيرات قانونية، أطلقت إيران وابلًا من الصواريخ على القاعدة.