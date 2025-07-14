قطر تعوض السكان المتضررين بفعل الضربة الصاروخية الإيرانية

سيتم تعويض المواطنين والمقيمين في قطر الذين تضررت ممتلكاتهم الخاصة بسبب حطام الصواريخ الاعتراضية الإيرانية خلال الهجوم على قاعدة العديد الشهر الماضي.
ففي 23 يونيو/حزيران، ردّت إيران على غارات جوية أمريكية على ثلاثة من مواقعها النووية، ضمن الحملة الجوية الإسرائيلية المستمرة، باستهداف قاعدة جوية أمريكية في قطر. وبعد إصدار تحذيرات قانونية، أطلقت إيران وابلًا من الصواريخ على القاعدة.
مع ذلك، لم تُسجل أي إصابات. سُمعت انفجارات في العاصمة القطرية تلك الليلة، وشُوهدت حطام الصواريخ المُعترضة في بعض الطرق. وبعد ساعات قليلة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار.
أعلنت وزارة الداخلية القطرية، الأحد، أنه سيتم تعويض جميع الممتلكات الخاصة من مبان سكنية ومركبات ومنشآت صناعية وتجارية نتيجة سقوط شظايا الصواريخ الاعتراضية الإيرانية.
وأوضحت أن هذه الأضرار يجب توثيقها مسبقاً من خلال محاضر رسمية تقدم إلى الجهات الأمنية المختصة.
وسيتم بعد ذلك التواصل مع المتضررين من قبل مجلس الدفاع المدني لاستكمال إجراءات التعويض حسب القوانين والأنظمة المعتمدة.
وبإمكان من لم يوثقوا حالاتهم بعد تقديم طلب تعويض عبر تطبيق "مطراش" خلال يومين من تاريخ إعلان التعويض. وأوضحت وزارة الداخلية أنها لن تُقبل أي مطالبات بعد انقضاء المدة المحددة.
وبعد الهجوم، اتخذت قطر إجراءات للتخفيف من أثر الضربة على سكانها، بما في ذلك التنازل عن جميع المخالفات المرورية المحررة في ذلك اليوم لسائقي السيارات.
قطر تحث السكان على الإبلاغ عن حطام الصواريخ المشتبه به بعد الهجوم الإيراني قطر تتنازل عن جميع المخالفات المرورية الصادرة في يوم الهجوم الصاروخي الإيراني سمعت انفجارات فوق الدوحة القطرية بعد تهديد إيران بالرد على الضربات الأمريكية