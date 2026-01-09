قطر تعلن نجاة موظفي سفارتها في العاصمة كييف

قالت قطر يوم الجمعة إنه لم يصب أي دبلوماسيين أو موظفين في سفارتها بالعاصمة الأوكرانية كييف، جراء قصف المدينة الذي ألحق أضرارًا بالمبنى الليلة الماضية.
في وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن هجومًا روسيًا "ضخمًا" ليليًا على أوكرانيا ألحق أضرارًا بـ 20 مبنى سكنيًا في كييف وضواحيها، بالإضافة إلى سفارة قطر."
قال: "قطر، دولة تبذل الكثير للوساطة مع روسيا لتأمين إطلاق سراح أسرى الحرب والمدنيين المحتجزين في السجون الروسية"، مضيفًا أن روسيا هاجمت بـ 13 صاروخًا باليستيًا، بما في ذلك أوريشنيك، و 22 صاروخ كروز، بينما أطلقت أيضًا 242 طائرة مسيرة على أوكرانيا.
ضربت روسيا أوكرانيا مع انخفاض درجات الحرارة إلى درجة التجمد بوابلها الأخير من الصواريخ، بما في ذلك صاروخ أوريشنيك فرط الصوتي، بينما رفضت موسكو المقترحات الغربية لإنهاء غزوها الذي دام قرابة أربع سنوات.
في بيان صادر عن وزارة الخارجية في الدولة الخليجية، أعربت الدوحة عن أسفها العميق للأضرار التي لحقت بمبنى سفارتها في أوكرانيا.
وقالت: "في هذا السياق، شددت وزارة الخارجية على ضرورة إبعاد السفارات والبعثات الدبلوماسية ومقرات المنظمات الدولية والمرافق المدنية عن تداعيات الأزمات، وضمان حماية موظفيها وفقًا للقانون الدولي."
أكدت قطر مجددًا موقفها الثابت في الدعوة إلى حل الأزمة الروسية الأوكرانية عبر الحوار والوسائل السلمية، مجددة دعمها الكامل لجميع الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد.