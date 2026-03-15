قطر تعلن مواعيد عطلة عيد الفطر لعام 2026

أعلن الديوان الأميري القطري عن المواعيد الرسمية لعطلة عيد الفطر المبارك لعام 2026، حيث كشفت وكالة الأنباء القطرية عن تواريخ العطلة للوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات الأخرى.
بالنسبة للوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، ستبدأ العطلة اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2026، وتنتهي يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026، على أن يباشر الموظفون أعمالهم يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2026.
كما أشار الإعلان إلى أن محافظ مصرف قطر المركزي هو من يتولى تحديد تاريخ بدء ونهاية العطلة للمصرف والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته، وكذلك لهيئة قطر للأسواق المالية والأسواق المالية الخاضعة لرقابة الهيئة.