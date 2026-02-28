قطر تعلّق الفعاليات العامة والأنشطة السياحية حتى إشعار آخر لدواعٍ أمنية

أعلنت قطر عن تعليق جميع الفعاليات العامة، والتجمعات، والأنشطة الترفيهية في الفنادق والمنشآت السياحية حتى إشعار آخر، عازيةً ذلك إلى مخاوف تتعلق بالسلامة العامة، وفقاً لما ورد في تنبيه عاجل من وكالة رويترز.
في تعميم صدر يوم السبت (21 يناير 2026)، أفادت "قطر للسياحة" بأن هذا القرار ينطبق على جميع المواقع السياحية ومرافق الضيافة في مختلف أنحاء الدولة. كما شمل القرار وقف كافة خيام رمضان ووجبات الإفطار التي تعتاد الفنادق والمنشآت السياحية استضافتها للشركات، والجهات الحكومية، والجمهور خلال شهر رمضان المبارك. وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة اتُخذت كإجراء احترازي حرصاً على المصلحة العامة وسلامة الجميع.
وذكرت السلطات أن تحديثات إضافية سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، وحثت المنشآت والجمهور على اتباع التعليمات الرسمية والاعتماد على المصادر المعتمدة للحصول على المعلومات.
تعد قطر واحدة من دول الخليج التي تعرضت لضربات صاروخية إيرانية، حيث استهدفت طهران الأصول الأمريكية في المنطقة رداً على هجوم مشترك شنه الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.
وقد أكدت الحكومة الإيرانية يوم السبت تنفيذ هجماتها على عدة أهداف، وفقاً لوكالة أنباء "فارس"، شملت البحرين والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة، وهي الدول التي تستضيف قواعد جوية تضم أصولاً عسكرية أمريكية.
من جانبها، صرحت قطر بأنها تمكنت من إسقاط جميع الصواريخ التي استهدفت أراضيها، مؤكدةً أن لها الحق في الرد. كما أكدت الكويت وقوع هجوم صاروخي استهدف قاعدة عسكرية أمريكية هناك.