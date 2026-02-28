قطر تعلّق الفعاليات العامة والأنشطة السياحية حتى إشعار آخر لدواعٍ أمنية

في تعميم صدر يوم السبت (21 يناير 2026)، أفادت "قطر للسياحة" بأن هذا القرار ينطبق على جميع المواقع السياحية ومرافق الضيافة في مختلف أنحاء الدولة. كما شمل القرار وقف كافة خيام رمضان ووجبات الإفطار التي تعتاد الفنادق والمنشآت السياحية استضافتها للشركات، والجهات الحكومية، والجمهور خلال شهر رمضان المبارك. وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة اتُخذت كإجراء احترازي حرصاً على المصلحة العامة وسلامة الجميع.