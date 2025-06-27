قطر تعفي جميع المركبات المخالفة يوم هجوم العديد

في يوم الإثنين 23 يونيو/حزيران، واجه سكان قطر ظروفاً غير مسبوقة، حيث شاهدوا الصواريخ الإيرانية تشقّ السماء في طريقها لضرب قاعدة العديد الأميركية التي تستضيفها الدولة الخليجية.
سُمعت انفجارات فوق العاصمة القطرية الدوحة بعد أن أصدرت إيران تهديدات بالرد على الولايات المتحدة بعد أن أسقطت قاذفات أمريكية قنابل خارقة للتحصينات وزنها 30 ألف رطل على المنشآت النووية تحت الأرض في البلاد، في حين أثار الرئيس دونالد ترامب علانية إمكانية الإطاحة بالحكومة الإيرانية.
وبعد الهجوم، استدعت قطر السفير الإيراني وأدانت الهجوم.
وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية، سارع العديد من سكان قطر إلى الوصول إلى منازلهم للاطمئنان على أسرهم أو التوجه إلى أماكن عملهم لأداء واجباتهم. وقدّرت الجهات الرسمية هذا السلوك المسؤول في ظل تلك اللحظات الحرجة.
ولهذا السبب، أعلنت وزارة الداخلية القطرية إعفاء سائقي السيارات من جميع المخالفات المرورية المحررة في ذلك اليوم.
ويأتي هذا القرار تقديراً للتجاوب السريع والمسؤول من المواطنين والمقيمين في سرعة الوصول إلى أماكن عملهم ومراكز خدماتهم في ظل ظروف طارئة استدعت تحركاً عاجلاً من قبل شريحة واسعة من الجمهور لأداء واجباتهم الوطنية والمهنية.
وحثت السلطات السائقين على الالتزام بقوانين المرور، مؤكدة أن هذا الإعفاء هو إجراء استثنائي لمرة واحدة ينطبق حصرياً على المخالفات المرتكبة يوم الهجوم الإيراني على القاعدة الأميركية.