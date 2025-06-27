قطر تعفي جميع المركبات المخالفة يوم هجوم العديد

وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية، سارع العديد من سكان قطر إلى الوصول إلى منازلهم للاطمئنان على أسرهم أو التوجه إلى أماكن عملهم لأداء واجباتهم. وقدّرت الجهات الرسمية هذا السلوك المسؤول في ظل تلك اللحظات الحرجة.