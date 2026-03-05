قطر تعاقب شركة بغرامة مليونية لرفعها الأسعار دون ترخيص

تأتي هذه العقوبة في ظل الحرب المستمرة بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران، حيث أصبحت دول الخليج هدفاً للصواريخ الإيرانية. وفي 28 فبراير، وهو اليوم الذي بدأت فيه الضربات، أكدت وزارة التجارة والصناعة القطرية توافر السلع في الدولة، مع تكثيف الجولات التفتيشية الميدانية لضمان استقرار الأسعار.