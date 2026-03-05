قطر تعاقب شركة بغرامة مليونية لرفعها الأسعار دون ترخيص

أصدرت السلطات القطرية يوم الأربعاء غرامة باهظة قدرها 1,000,000 ريال قطري على متجر لزيادته الأسعار دون موافقة مسبقة من السلطة.
تأتي هذه العقوبة في ظل الحرب المستمرة بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران، حيث أصبحت دول الخليج هدفاً للصواريخ الإيرانية. وفي 28 فبراير، وهو اليوم الذي بدأت فيه الضربات، أكدت وزارة التجارة والصناعة القطرية توافر السلع في الدولة، مع تكثيف الجولات التفتيشية الميدانية لضمان استقرار الأسعار.
وفي 4 مارس، أصدرت السلطات عقوبات ضد "شركة التقدم للتسويق"، شملت إغلاقها لمدة شهر، وذلك وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. كما حثت السلطات المستهلكين على الإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز الاتصال التابع لها على الرقم 16001.
وقالت الهيئة إن شركة "التقدم للتسويق" لم تحصل على أي موافقة مسبقة منها، وفشلت في الالتزام بالقواعد واللوائح التي تنظم زيادة الأسعار.
وكانت الوزارة قد أوضحت في وقت سابق أن فرق التفتيش الميداني التابعة لها تواصل حملات تفتيش مكثفة في منافذ البيع بالتجزئة والأسواق لمراقبة ظروف العرض والطلب، وضمان التزام الموردين بتوفير السلع الأساسية والحفاظ على استقرار الأسعار، بالإضافة إلى رصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وبالتنسيق مع منافذ البيع بالتجزئة، تم الترتيب لتشغيل الفروع الكبرى على مدار 24 ساعة يومياً؛ حيث يعمل حالياً إجمالي 22 فرعاً موزعة على جميع مناطق الدولة على مدار الساعة لضمان الوصول المستمر وغير المنقطع للسلع والخدمات الأساسية.