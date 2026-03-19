قطر تطرد الملحقين العسكري والأمني الإيرانيين رداً على "العدوان الغادر"

يأتي القرار في أعقاب ما وصفته وزارة الخارجية بـ “الاستهداف الإيراني المتكرر والعدوان الغادر” ضد قطر
اليزابيث
تاريخ النشر

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خليج تايمز المباشرة وسط حرب الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]

أمرت قطر بطرد دبلوماسيين رئيسيين من السفارة الإيرانية، مشيرة إلى "العدوان الغادر" للجمهورية الإسلامية الذي استهدف البلاد و"انتهك سيادتها وأمنها".

في مذكرة رسمية سلمت يوم الأربعاء (18 مارس)، أعلنت قطر أن الملحق العسكري الإيراني والملحق الأمني والموظفين العاملين في كلا المكتبين persona non grata، وأمرتهم بمغادرة البلاد خلال 24 ساعة.

ووفقاً للوزارة، يأتي القرار في أعقاب ما وصفته بـ “الاستهداف الإيراني المتكرر والعدوان الغادر” ضد قطر. واتهم البيان إيران بانتهاك السيادة والأمن القطريين، فيما وصفه بـ “انتهاك صارخ” للقانون الدولي، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 ذي الصلة وقواعد حسن الجوار.

حذرت قطر من أن استمرار الأعمال العدائية من جانب إيران قد يدفعها لاتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان حماية سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية.

أكدت الوزارة أن قطر تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية.

قطر تُخلي السكان بالقرب من السفارة الأمريكية كـ 'إجراء أمان مؤقت' قطر ترفض المزاعم الإيرانية باستهداف المصالح الأمريكية فقط، وتقول إنها ستـ 'تتصدى' للعدوان 'أكبر

