قطر تطرد الملحقين العسكري والأمني الإيرانيين رداً على "العدوان الغادر"

أمرت قطر بطرد دبلوماسيين رئيسيين من السفارة الإيرانية، مشيرة إلى "العدوان الغادر" للجمهورية الإسلامية الذي استهدف البلاد و"انتهك سيادتها وأمنها".

في مذكرة رسمية سلمت يوم الأربعاء (18 مارس)، أعلنت قطر أن الملحق العسكري الإيراني والملحق الأمني والموظفين العاملين في كلا المكتبين persona non grata، وأمرتهم بمغادرة البلاد خلال 24 ساعة.

ووفقاً للوزارة، يأتي القرار في أعقاب ما وصفته بـ “الاستهداف الإيراني المتكرر والعدوان الغادر” ضد قطر. واتهم البيان إيران بانتهاك السيادة والأمن القطريين، فيما وصفه بـ “انتهاك صارخ” للقانون الدولي، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 ذي الصلة وقواعد حسن الجوار.