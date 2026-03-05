قطر ترفض رواية طهران وتؤكد حقها في حماية سيادتها

وأضاف أن هذه الإجراءات الإيرانية تعكس "نهجًا تصعيديًا" ولا تشير إلى أي رغبة حقيقية في خفض التصعيد أو الحل، متهمًا طهران بالسعي لإلحاق الضرر بجيرانها وجرهم إلى حرب "ليست حربهم".