قطر ترفض رواية طهران وتؤكد حقها في حماية سيادتها

رفض رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، بشكل صريح المزاعم الإيرانية بأن الهجمات الصاروخية الأخيرة لم تكن تستهدف قطر، مشيرًا إلى أن الأدلة أظهرت خلاف ذلك.
خلال مكالمة هاتفية تلقاها المسؤول القطري يوم الأربعاء، قال وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية الدكتور عباس عراقجي، إن الضربات الصاروخية كانت موجهة نحو المصالح الأمريكية ولم تكن تستهدف الدولة الخليجية.
الشيخ محمد بن عبد الرحمن"رفض بشكل قاطع" هذا الادعاء وأكد أن مناطق مدنية وسكنية داخل البلاد تعرضت للهجمات.
وقال إن المناطق المتضررة شملت محيط مطار حمد الدولي، بالإضافة إلى البنية التحتية الحيوية والمناطق الصناعية، بما في ذلك المنشآت المرتبطة بإنتاج الغاز الطبيعي المسال.
وصف رئيس الوزراء القطري الضربات بأنها "انتهاك صارخ" لسيادة دولة قطر والقانون الدولي. وأضاف أن الهجمات لم تقتصر على الصواريخ، بل كانت مستمرة عبر الطائرات المسيرة، وكذلك الطائرات التي دخلت المجال الجوي القطري وتم اعتراضها من قبل القوات المسلحة للبلاد.
وأضاف أن هذه الإجراءات الإيرانية تعكس "نهجًا تصعيديًا" ولا تشير إلى أي رغبة حقيقية في خفض التصعيد أو الحل، متهمًا طهران بالسعي لإلحاق الضرر بجيرانها وجرهم إلى حرب "ليست حربهم".
ودعا رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية إلى وقف فوري للهجمات على الدول الإقليمية التي سعت للبقاء خارج الصراع، وحث جميع الأطراف على إعطاء الأولوية للمصالح الأوسع لشعوبها.
وأكد أن قطر لطالما فضلت الحوار والدبلوماسية، لكنها سترد على أي انتهاك لسيادتها أو أمنها أو سلامة أراضيها.
وقال الشيخ محمد إن مثل هذه الهجمات لا يمكن أن تمر دون رد، مستشهدًا بحق البلاد الأصيل في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.