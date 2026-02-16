قطر تُدين مخطط إسرائيل لتحويل أراضي الضفة إلى "أملاك دولة"

أدانت قطر قرار إسرائيل بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى "أملاك دولة" تابعة لسلطات الاحتلال.
في بيان صدر في 15 فبراير، أدانت وزارة الخارجية خطوة الاحتلال، معتبرة إياها "امتدادًا لخططها غير القانونية لحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه".
وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي في 8 فبراير على سلسلة من الخطوات التي من شأنها تسهيل شراء المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة للأراضي، مع منح السلطات الإسرائيلية المزيد من صلاحيات الإنفاذ على الفلسطينيين.
وشددت السلطة القطرية على ضرورة التضامن الدولي للضغط على الاحتلال لوقف تنفيذ القرار لتجنب تداعياته الخطيرة.
كما جددت التأكيد على موقف البلاد الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
الضفة الغربية من بين الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة مستقلة عليها في المستقبل. جزء كبير منها يخضع للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، مع حكم ذاتي فلسطيني محدود في بعض المناطق التي تديرها السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب.
كما أفادت التقارير أن القرار الأخير يتضمن السماح للسلطات الإسرائيلية بإدارة بعض المواقع الدينية، وتوسيع الإشراف والإنفاذ في المناطق الخاضعة لإدارة السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بالمخاطر البيئية، ومخالفات المياه، والأضرار التي تلحق بالمواقع الأثرية.
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الإجراءات الجديدة خطيرة وغير قانونية وترقى إلى مستوى الضم الفعلي.
قالت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في رأي استشاري غير ملزم عام 2024 إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات فيها غير قانوني ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن. إسرائيل تعارض هذا الرأي.
في غضون ذلك، أدان وزراء خارجية الإمارات والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر بشدة القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة.
ووصفوا هذه الإجراءات بأنها محاولات لفرض "سيادة إسرائيلية غير قانونية، وترسيخ النشاط الاستيطاني، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وبالتالي تسريع محاولات ضمها غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني."
وأكد الوزراء مجددًا أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذروا من أن سياسات إسرائيل' التوسعية المستمرة وإجراءاتها غير القانونية في الضفة الغربية تغذي العنف والصراع في المنطقة.
وأعربوا عن رفضهم المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتقوض حل الدولتين، وتمثل اعتداءً على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس المحتلة. كما تقوض هذه الإجراءات الجهود المستمرة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
في غضون ذلك، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلقه البالغ" إزاء التغييرات، وحذر من أنها "تقوض آفاق حل الدولتين"، حسبما قال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك في بيان.
ووصف غوتيريش إجراءات إسرائيل' بأنها "مزعزعة للاستقرار" وأشار إلى قرار محكمة العدل الدولية الذي يعتبر احتلال إسرائيل' للأراضي الفلسطينية غير قانوني.
وفي تطور مفاجئ للأحداث، قال مسؤول أمريكي إن الرئيس دونالد ترامب يعارض ضم الضفة الغربية ويريد الاستقرار، وذلك بشأن خطوة إسرائيل' لتشديد قبضتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومع ذلك، امتنعت الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل'، عن انتقاد تحركات الحكومة الإسرائيلية' بشكل مباشر، والتي أثارت موجة من الإدانة الدولية.
قال مسؤول في إدارة ترامب في وقت متأخر من يوم الاثنين: "كما صرح الرئيس بوضوح، فإنه لا يدعم ضم إسرائيل للضفة الغربية".
وقال المسؤول ردًا على سؤال حول الإجراءات الإسرائيلية: "إن استقرار الضفة الغربية يحافظ على أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف هذه الإدارة' لتحقيق السلام".
وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على هذه الخطوة قبل زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو' الأخيرة للقاء ترامب في واشنطن يوم الأربعاء، حيث كان من المتوقع أن يناقش الضغط على إيران.
في غضون ذلك، دعت بريطانيا يوم الاثنين إسرائيل إلى التراجع عن قرارها بتوسيع السيطرة على الضفة الغربية.
"المملكة المتحدة تدين بشدة قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي أمس بتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية،" قالت الحكومة البريطانية.
"أي محاولة أحادية لتغيير التركيبة الجغرافية أو الديموغرافية لفلسطين غير مقبولة على الإطلاق وستكون غير متوافقة مع القانون الدولي. ندعو إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات فوراً،" أضافت الحكومة البريطانية.
مع مدخلات من رويترز، وام