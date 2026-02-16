قطر تُدين مخطط إسرائيل لتحويل أراضي الضفة إلى "أملاك دولة"

وأعربوا عن رفضهم المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتقوض حل الدولتين، وتمثل اعتداءً على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس المحتلة. كما تقوض هذه الإجراءات الجهود المستمرة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.