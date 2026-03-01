قطر تُدين بشدة الهجمات الإيرانية على ميناء الدقم العماني

أصدرت وزارة الخارجية القطرية بياناً أعربت فيه عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية التي استهدفت ميناء الدقم التجاري في سلطنة عمان وناقلة نفط قبالة سواحلها.
وذكر البيان أن الوزارة تعتبر الهجوم "انتهاكاً لسيادة السلطنة، وتصعيداً غير مقبول، واستهدافاً جباناً لدولة تلعب دوراً فاعلاً في جهود الوساطة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمجتمع الدولي" لتخفيف التوترات وتعزيز المناقشات الهادفة الرامية إلى حل القضايا العالقة.
وتؤكد وزارة الخارجية تضامن دولة قطر الكامل مع سلطنة عمان في كافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.
وكان ميناء الدقم التجاري قد استُهدف بطائرتين مسيرتين يوم الأحد، أصابت إحداهما سكناً متنقلاً للعمال، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.
وأفاد مصدر أمني أنه نتيجة للضربة التي استهدفت السكن، أصيب عامل وافد. وبحسب البيان، سقط حطام الطائرة الأخرى في منطقة قريبة من خزانات الوقود؛ ومع ذلك، لم تقع خسائر بشرية أو مادية.