قطر تدعو للتهدئة في إيران وتدعم الحلول السلمية في المنطقة

أعرب رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم الثلاثاء عن دعم الدوحة لـ "جميع الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والحلول السلمية" في الشرق الأوسط.
جاءت تصريحات المسؤول القطري خلال مكالمة هاتفية تلقاها من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، حسبما ذكرت وزارة الخارجية القطرية على منصة X. وخلال المكالمة، أكد مجددًا دعم قطر لجميع الجهود التي تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
واستعرض المسؤولان علاقات التعاون الثنائي وسبل دعمها وتعزيزها، وناقشا آخر التطورات في المنطقة، وتناولا عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
يأتي الاتصال وسط احتجاجات واسعة النطاق مناهضة للحكومة في إيران أسفرت عن آلاف الوفيات وفقًا لبعض التقديرات. وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإيرانيين على مواصلة الاحتجاج والسيطرة على مؤسساتهم، مضيفًا أن "المساعدة في طريقها".
وقد شكلت هذه الاضطرابات، التي اندلعت بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية، أكبر تحدٍ داخلي للحكام ورجال الدين في إيران منذ ثلاث سنوات على الأقل، وتأتي في وقت تشتد فيه الضغوط الدولية بعد ضربات إسرائيلية وأمريكية العام الماضي.
ومساء الاثنين، أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات المنتجات من أي دولة تتعامل تجارياً مع إيران، وهي مصدر رئيسي للنفط. كما صرح ترامب بأن اتخاذ المزيد من العمليات العسكرية هو من بين الخيارات التي يدرسها لمعاقبة إيران على حملة القمع، قائلاً في وقت سابق من هذا الشهر: "نحن في وضعية الاستعداد والجاهزية القصوى".