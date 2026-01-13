قطر تدعو للتهدئة في إيران وتدعم الحلول السلمية في المنطقة

ومساء الاثنين، أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات المنتجات من أي دولة تتعامل تجارياً مع إيران، وهي مصدر رئيسي للنفط. كما صرح ترامب بأن اتخاذ المزيد من العمليات العسكرية هو من بين الخيارات التي يدرسها لمعاقبة إيران على حملة القمع، قائلاً في وقت سابق من هذا الشهر: "نحن في وضعية الاستعداد والجاهزية القصوى".