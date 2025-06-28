قطر تدعو للإبلاغ عن أي حطام صاروخي عقب الهجوم الإيراني حفاظاً على السلامة

أصدرت وزارتا الدفاع والداخلية في قطر تحذيرا مشتركا للسلامة العامة، حثت فيه المواطنين والمقيمين على الإبلاغ فورا عن أي شظايا مشبوهة أو أجسام غريبة قد تكون مرتبطة باعتراض الصواريخ الإيرانية.
شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدة العديد الأميركية في قطر يوم الاثنين، ردا على الهجمات الأميركية على عدة مواقع نووية في الجمهورية الإسلامية كجزء من الصراع المستمر منذ 12 يوما بين إسرائيل وإيران.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران أطلقت 14 صاروخا على القاعدة الجوية، تم اعتراض 13 منها وترك صاروخ واحد يسقط دون أن يسبب أضرارا، واصفا ذلك بأنه "رد ضعيف للغاية".
وبعد الهجوم، استدعت قطر السفير الإيراني وأدانت الهجوم.
ودعت قطر مواطنيها والمقيمين إلى عدم لمس أو الاقتراب من أي أجسام غريبة قد تصادفهم والإبلاغ عنها فوراً للسلطات "حتى يتم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة"، بحسب البيان المشترك.
وأكدت الجهات المختصة أن "التعامل مع مثل هذه المواد يجب أن يكون حصريا من قبل الجهات المختصة، نظرا لاحتمالية احتوائها على مواد خطرة قد تشكل خطرا على السلامة العامة".
رداً على الأحداث الاستثنائية التي شهدتها الدولة الخليجية، أعلنت قطر إعفاء سائقي السيارات من جميع المخالفات المرورية المحررة يوم الهجوم.