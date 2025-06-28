قطر تدعو للإبلاغ عن أي حطام صاروخي عقب الهجوم الإيراني حفاظاً على السلامة

شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدة العديد الأميركية في قطر يوم الاثنين، ردا على الهجمات الأميركية على عدة مواقع نووية في الجمهورية الإسلامية كجزء من الصراع المستمر منذ 12 يوما بين إسرائيل وإيران.