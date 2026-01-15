قطر تتخذ إجراءات احترازية في ضوء التطورات الإقليمية

أعلنت قطر يوم الأربعاء أنها تتخذ باستمرار إجراءات احترازية لضمان سلامة جميع المواطنين والمقيمين والزوار في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة.
في بيان، قالت وزارة الداخلية في الدولة الخليجية إن أمن وسلامة سكان قطر وزوارها يظلان على رأس أولوياتها. وأضافت: 'سيتم الإعلان عن المعلومات والإجراءات المطلوبة في الوقت المناسب'.
في وقت سابق يوم الأربعاء، أكدت الدوحة أن بعض الأفراد غادروا قاعدة العديد الجوية الأمريكية، الواقعة في قطر. وفي يونيو، استُهدفت المنشأة في هجوم إيراني جاء في أعقاب الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية وسط الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران.
هددت إيران باستهداف الأصول الأمريكية في المنطقة إذا شنت واشنطن ضربة ضدها وسط الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت في جميع أنحاء الجمهورية الإسلامية في أواخر ديسمبر. وقد وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل ومساعدة المحتجين الإيرانيين.
قالت وزارة الخارجية القطرية إن 'دولة قطر تواصل تنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها كأولوية قصوى، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بحماية البنية التحتية الحيوية والمنشآت العسكرية'.
كما أكدت السلطات القطرية على أهمية الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يثبت تورطه في نشر معلومات كاذبة تقوض الأمن العام.