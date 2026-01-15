قطر تتخذ إجراءات احترازية في ضوء التطورات الإقليمية

في وقت سابق يوم الأربعاء، أكدت الدوحة أن بعض الأفراد غادروا قاعدة العديد الجوية الأمريكية، الواقعة في قطر. وفي يونيو، استُهدفت المنشأة في هجوم إيراني جاء في أعقاب الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية وسط الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران.