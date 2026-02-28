عالم

قطر تتحول إلى "التعلم عن بعد" اعتباراً من 1 مارس وسط توترات إقليمية

أكدت وزارة التربية والتعليم أن هذا إجراء احترازي وتنظيمي
قطر تتحول إلى "التعلم عن بعد" اعتباراً من 1 مارس وسط توترات إقليمية
ياسمين حسين
تاريخ النشر

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خالية تايمز المباشرة وسط الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]

أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطر عن الانتقال إلى التعلم عن بعد اعتبارًا من الأحد 1 مارس 2026، في ضوء التطورات الإقليمية لضمان استمرارية العملية التعليمية.

يسري القرار على رياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة والمراكز التعليمية والجامعات. وأكدت الوزارة أن هذا إجراء احترازي وتنظيمي حتى إشعار آخر.

ابقوا على اطلاع بآخر الأخبار. تابعوا KT على قنوات واتساب.

اتخذت البحرين إجراءً مماثلاً في وقت سابق يوم السبت، قائلة إن مؤسسات التعليم المبكر والمدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي في المملكة ستتحول إلى التعلم عن بعد.

شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران يوم السبت. وقال مسؤولان أمريكيان لرويترز، متحدثين شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن الجيش الأمريكي بدأ سلسلة من الضربات ضد أهداف في إيران. ولم يتضح على الفور نطاق العمليات الجوية والبحرية. وقال مسؤول أمريكي إن الحملة من المتوقع أن تستمر لعدة أيام.

البحرين تتحول إلى التعلم عن بعد وسط توترات إقليمية بعد ضربات أمريكية وإسرائيلية على إيران إسرائيل والولايات المتحدة تهاجمان إيران: الوضع في قطر مستقر وآمن، حسب وزارة الداخلية ‘الحوار الآن’: الحكومة الفلبينية والجماعات تدعو إلى تهدئة الضربات الجوية الإيرانية-الإسرائيلية/الأمريكية

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com