قطر تتحول إلى "التعلم عن بعد" اعتباراً من 1 مارس وسط توترات إقليمية

شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران يوم السبت. وقال مسؤولان أمريكيان لرويترز، متحدثين شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن الجيش الأمريكي بدأ سلسلة من الضربات ضد أهداف في إيران. ولم يتضح على الفور نطاق العمليات الجوية والبحرية. وقال مسؤول أمريكي إن الحملة من المتوقع أن تستمر لعدة أيام.