قطر تؤكد مغادرة موظفين من قاعدة "العديد" وسط توترات إقليمية متزايدة
أكدت قطر يوم الأربعاء أن بعض الأفراد غادروا قاعدة العديد الجوية الأمريكية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تُتخذ "استجابة للتوترات الإقليمية الحالية".
وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها "أن قطر تواصل تنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها كأولوية قصوى، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بحماية البنية التحتية الحيوية والمنشآت العسكرية." وقال المكتب الإعلامي الدولي لدولة قطر: "في حال حدوث أي تطورات، سيتم الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية المخصصة."
تأتي هذه التصريحات بعد أن صرح مسؤول أمريكي لوكالة رويترز بأن الولايات المتحدة تسحب أفراداً من قواعد رئيسية في المنطقة كإجراء احترازي نظراً لتصاعد التوترات الإقليمية. ويأتي هذا الكشف بعد تصريحات لمسؤول إيراني رفيع المستوى قال في وقت سابق إن طهران حذرت الدول المجاورة التي تستضيف قوات أمريكية بأنها ستضرب القواعد الأمريكية إذا شنت واشنطن هجمات.
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته التدخل في إيران، التي تشهد موجة واسعة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ أواخر ديسمبر. ويوم الثلاثاء، حث المتظاهرين الإيرانيين على مواصلة التظاهر والاستيلاء على مؤسسات الدولة، قائلاً: "المساعدة في طريقها".
قاعدة العديد هي أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط، وتضم حوالي 10,000 جندي وتقع في قطر. استُهدفت القاعدة بهجوم إيراني في يونيو وسط الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران.
