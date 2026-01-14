قطر تؤكد مغادرة موظفين من قاعدة "العديد" وسط توترات إقليمية متزايدة

تأتي هذه التصريحات بعد أن صرح مسؤول أمريكي لوكالة رويترز بأن الولايات المتحدة تسحب أفراداً من قواعد رئيسية في المنطقة كإجراء احترازي نظراً لتصاعد التوترات الإقليمية. ويأتي هذا الكشف بعد تصريحات لمسؤول إيراني رفيع المستوى قال في وقت سابق إن طهران حذرت الدول المجاورة التي تستضيف قوات أمريكية بأنها ستضرب القواعد الأمريكية إذا شنت واشنطن هجمات.