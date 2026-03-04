قطر: اعتراض 10 مسيرات وصاروخي كروز صباح اليوم

تم الإبلاغ عن عشرات الانفجارات في قطر خلال الأيام القليلة الماضية، وقالت وزارة دفاعها في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إن إيران أطلقت صاروخين باتجاه أراضيها، استهدف أحدهما قاعدة العديد الجوية التي تديرها الولايات المتحدة دون الإبلاغ عن خسائر بشرية.