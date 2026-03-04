قطر: اعتراض 10 مسيرات وصاروخي كروز صباح اليوم

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خليج تايمز المباشرة وسط الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]
أعلنت وزارة الدفاع أنه فجر الأربعاء، تعرضت قطر لهجوم بـ 10 طائرات مسيرة وصاروخين كروز من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. اعترضت قوات الدفاع الجوي الأميري القطري 6 طائرات مسيرة، واعترضت القوات الجوية الأميرية القطرية طائرتين مسيرتين وصاروخين كروز، واعترضت القوات البحرية الأميرية القطرية الطائرتين المسيرتين المتبقيتين.
تؤكد الوزارة أن القوات المسلحة القطرية تمتلك القدرات والموارد الكاملة لحماية سيادة الدولة's وأراضيها والرد بحزم على أي تهديد خارجي.
تحث الوزارة المواطنين والمقيمين والزوار على التزام الهدوء، واتباع التعليمات الرسمية من السلطات الأمنية، وتجنب الشائعات، والاعتماد فقط على المعلومات من القنوات الرسمية.
شنت إيران هجمات انتقامية متعددة على قطر ودول خليجية عربية أخرى منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات مشتركة على إيران يوم السبت. تقول إيران إنها تستهدف الأصول الأمريكية في المنطقة بهجماتها، لكن البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المطارات والفنادق، تعرضت أيضًا للضرب.
تم الإبلاغ عن عشرات الانفجارات في قطر خلال الأيام القليلة الماضية، وقالت وزارة دفاعها في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إن إيران أطلقت صاروخين باتجاه أراضيها، استهدف أحدهما قاعدة العديد الجوية التي تديرها الولايات المتحدة دون الإبلاغ عن خسائر بشرية.
في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، قال جهاز أمن الدولة إنه ألقى القبض على خليتين تابعتين للحرس الثوري الإيراني في البلاد.