"قطار الرياض" يستقبل أول مولود على متنه

وفي منشور على منصات التواصل الاجتماعي، ذكرت هيئة النقل بالرياض: "شهد أبطال قطار الرياض لحظة استثنائية في محطة الأندلس، حيث استقبل فريق العمليات أول مولود يولد في شبكة قطار الرياض. تعامل الفريق مع الموقف بلمسة إنسانية لافتة، ومهنية، وهدوء، مما يعكس جاهزيتهم والتزامهم الحقيقي بسلامة الركاب."