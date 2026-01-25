"قطار الرياض" يستقبل أول مولود على متنه

احتفلت شبكة النقل العام في الرياض بلحظة استثنائية في محطة الأندلس، حيث استقبلت أول مولود يولد على متن قطار الرياض.
وقالت هيئة النقل العام بالرياض إن فريق العمليات تعامل مع الحالة الطارئة بمهنية وهدوء وإنسانية، حيث قدمت الموظفات الدعم للفريق حتى وصول طواقم الإسعاف. وأشار المسؤولون إلى أن الحادثة أظهرت جاهزية الفريق، والتنسيق الفعال، والالتزام القوي بسلامة الركاب.
وللاحتفال بهذه المناسبة، قدم مترو الرياض للوالدين هدية تذكارية، تضمنت بطاقتي "درب" من الدرجة الأولى صالحة لمدة عام كامل، بالإضافة إلى رسالة تقدير لجميع الموظفين المشاركين.
وفي منشور على منصات التواصل الاجتماعي، ذكرت هيئة النقل بالرياض: "شهد أبطال قطار الرياض لحظة استثنائية في محطة الأندلس، حيث استقبل فريق العمليات أول مولود يولد في شبكة قطار الرياض. تعامل الفريق مع الموقف بلمسة إنسانية لافتة، ومهنية، وهدوء، مما يعكس جاهزيتهم والتزامهم الحقيقي بسلامة الركاب."