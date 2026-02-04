قضية "بلوتشيب".. الهند تحقق نجاحاً على طريق استعادة أموال مستثمرين بالإمارات

سيتقدم المحققون الهنود الذين يحققون في عملية احتيال بلوتشيب الاستثمارية التي تسببت في خسائر فادحة لمئات المقيمين في الإمارات العربية المتحدة إلى المحكمة يوم الأربعاء (4 فبراير)، مطالبين بتمديد حبس مؤسس الشركة، رافيندرا ناث سوني، لمدة أسبوع على الأقل. وتقول الشرطة إنها تكثف جهودها لتعقب محافظ العملات المشفرة والأصول المخفية المرتبطة بالاحتيال المزعوم.

صرحت أنجالي فيشواكارما، نائب مفوض الشرطة الإضافي في كانبور ورئيس فريق التحقيق الخاص (SIT)، لـ الخليج تايمز بأن الشرطة أجرت تصويرًا جنائيًا لهاتف سوني’ المحمول واستعادت حوالي 22 جيجابايت من البيانات، بما في ذلك تفاصيل الممتلكات والحسابات المصرفية والنشاط المشتبه به في العملات المشفرة.

“لقد استعدنا مواد رقمية مهمة من الهاتف، بما في ذلك أدلة مرتبطة بالأصول والحسابات المالية وآثار متعلقة بالعملات المشفرة،” قالت عبر الهاتف.

يسعى فريق التحقيق الخاص الآن لتمديد الحبس لاستجواب سوني بشكل أكبر، حيث يقوم المحققون بتحليل لقطات شاشة المحافظ وسجلات المعاملات والاتصالات المشفرة التي يُعتقد أنها حاسمة لتتبع مسار الأموال.

“نحن بحاجة لاستجوابه بالتفصيل لفهم النية الكاملة والهيكل وراء هذه المعاملات،” قالت فيشواكارما، مضيفة أن سوني استمر في إنكار ارتكاب أي مخالفات.

كما حدد المحققون عدة أرقام هواتف جديدة خلال التحليل، ويتم الآن التحقق منها كجزء من التحقيق العابر للحدود المتوسع.

قالت فيشواكارما إنه تم تسجيل 24 قضية حتى الآن، العديد منها بدأها مستثمرون مقيمون في الإمارات العربية المتحدة سافروا إلى الهند في الأشهر الأخيرة لتسجيل إفاداتهم رسميًا.

وعدت بلوتشيب، التي كانت تعمل من بر دبي، المستثمرين بعوائد تبلغ حوالي ثلاثة بالمائة شهريًا قبل أن تنهار فجأة في مارس 2024، عندما توقفت المدفوعات وأغلق مكتبها بين عشية وضحاها.

كانت صحيفة الخليج تايمز أول من أبلغ عن الإغلاق المفاجئ للشركة. وكشفت النتائج اللاحقة أن سوني حول 41.35 مليون دولار إلى محفظة عملات مشفرة غير معروفة قبل أيام قليلة من اختفائه — وهي معاملة أصبحت الآن محور التحقيق.

يقدر المحققون وتقارير وسائل الإعلام الهندية الآن حجم الاحتيال بحوالي 1,500 كرور روبية، أو ما يقرب من 612 مليون درهم، على الرغم من أن الشرطة تقول إن الرقم قد يرتفع أكثر مع تقدم المزيد من الشكاوى عالميًا.

تم القبض على سوني في 30 نوفمبر من العام الماضي بعد أن تتبعت شرطة كانبور طلب توصيل طعام تم تقديمه من مخبئه في دهرادون، في سفوح جبال الهيمالايا بشمال الهند.

قال فيشواكارما إن الحبس المطول والتحقق الرقمي سيكونان حاسمين لتتبع الأموال المفقودة وتحديد الروابط الخارجية.