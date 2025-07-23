قرود البابون تتجول بحرية في الرياض.. والجهات المختصة تعالج الوضع

أصدرت السلطات السعودية بيانا بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قردة البابون تتجول بحرية في بعض مناطق الرياض.

وقال المركز الوطني للحياة البرية إنه قام بزيارة المناطق المعنية بعد إثارة المشكلة وتم التعامل مع معظم المشكلة، مع بقاء المزيد لإكمال العملية.

وكشفت الهيئة أن هذا الظهور ربما يكون نتيجة حيازة أفراد لهذه الحيوانات بشكل غير قانوني ثم إطلاق سراحها، حيث أن أعداد قردة البابون المسجلة لم تكن ضمن النطاق الطبيعي لتوزيعها.