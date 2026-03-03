"قرنقعوه" بلا أطفال.. قطر تطلب الاحتفال خلف الأبواب المغلقة

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خليج تايمز المباشرة وسط الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]
تنصح وزارة الداخلية القطرية بشدة الآباء بإبقاء أطفالهم في المنزل خلال ليلة "القرنقعوه" هذا العام. وتؤكد على أن البقاء في الداخل وعدم الخروج إلا عند الضرورة القصوى هو مفتاح حماية الأطفال والمجتمع بأكمله.
"ليلة القرنقعوه" هي تقليد في منتصف رمضان يُحتفل به في جميع أنحاء الخليج، خاصة في قطر والبحرين وأجزاء من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وتقام في الليلة الرابعة عشرة من رمضان وهي مخصصة للأطفال، الذين يرتدون ملابس تقليدية ملونة، ويتجولون في أحيائهم وهم يغنون الأغاني الشعبية، ويتلقون الحلوى والمكسرات من العائلات.
يأتي هذا الإشعار بعد أن اعترضت قطر عدة هجمات إيرانية استهدفت البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المطار الدولي، منذ أن وسعت إيران هجماتها الانتقامية على أهداف أمريكية في منطقة الخليج اعتبارًا من 28 فبراير.
أدانت قطر هذه الهجمات على أراضيها وضد دول خليجية أخرى في رسائل موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
في إشعار عام، ذكرت وزارة الداخلية الجميع بضرورة اتباع التعليمات الرسمية وتجنب الاقتراب من مواقع الحوادث أو التدخل في عمل فرق الطوارئ. كما يجب على السكان إفساح الطريق لسيارات الإسعاف ودوريات الشرطة حتى يتمكنوا من الوصول إلى وجهاتهم بسرعة.
كما حذرت الوزارة الناس من التجمع في مواقع الحوادث أو التقاط ومشاركة الصور أو مقاطع الفيديو للأوضاع الجارية. ففعل ذلك قد يؤدي إلى عواقب قانونية، ويعرقل عمل السلطات، ويعرض السلامة العامة للخطر.
أكدت السلطات أن فرق الأمن تتعامل مع جميع الحالات بكفاءة واحترافية، وفقًا لخطط الطوارئ المعتمدة. وشددت وزارة الداخلية على أن اتباع التعليمات الرسمية – البقاء داخل المنازل والمباني، والابتعاد عن النوافذ والمناطق المكشوفة، والخروج فقط عند الضرورة – هو خطوة أمان مهمة في الوقت الحالي.
يُشجع السكان على الحصول على معلوماتهم من المصادر الرسمية فقط وتجنب نشر الشائعات أو الأخبار غير المؤكدة. وأوضحت الوزارة أن إجراءات التنبيه ونظام الإنذار المبكر يتم تفعيلها بناءً على فحوصات ميدانية دقيقة وإشارات أمنية. وهذا يساعد السلطات على اتخاذ إجراءات وقائية سريعة وتعزيز تدابير السلامة عند الحاجة.
يتم تذكير أولياء الأمور والجمهور بأن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الجميع والحفاظ على البيئة آمنة خلال ليلة القرنقعوه.