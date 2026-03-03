"قرنقعوه" بلا أطفال.. قطر تطلب الاحتفال خلف الأبواب المغلقة

"ليلة القرنقعوه" هي تقليد في منتصف رمضان يُحتفل به في جميع أنحاء الخليج، خاصة في قطر والبحرين وأجزاء من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وتقام في الليلة الرابعة عشرة من رمضان وهي مخصصة للأطفال، الذين يرتدون ملابس تقليدية ملونة، ويتجولون في أحيائهم وهم يغنون الأغاني الشعبية، ويتلقون الحلوى والمكسرات من العائلات.