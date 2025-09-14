قرقاش: بيان الرباعية حول السودان تاريخي ويرسم خريطة طريق لإنهاء الأزمة

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،، إن البيان الذي أصدرته الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، الجمعة، بشأن الصراع في السودان، تاريخي ويحدد خارطة طريق لحل الأزمة.
ودعا البيان المشترك إلى هدنة إنسانية فورية لمدة ثلاثة أشهر في السودان، تليها عملية انتقالية مدتها تسعة أشهر لإقامة حكم بقيادة مدنية.
وقال قرقاش في تدوينة له على منصة إكس: "إن البيان المشترك للرباعية حول السودان تاريخي، ويقدم تشخيصًا دقيقًا للأزمة كما يرسم خريطة طريق لإنهائها عبر هدنة إنسانية تعقبها عملية انتقال مدني للسلطة. ويؤكد البيان أن لا وجود لحل عسكري للأزمة، ويجدد الالتزام الإقليمي والدولي بالسلام ووحدة السودان».
واتفق وزراء خارجية الدول الأربع على أنه "لا يوجد لحل عسكري قابل للتطبيق للصراع، والوضع الراهن يخلق معاناة غير مقبولة ومخاطر على السلام والأمن".
وأعربت الرباعية أيضًا عن دعمها لوحدة السودان، في الوقت الذي تعمل فيه قوات الدعم السريع على إنشاء حكومتها الموازية، والتي أدت اليمين الدستورية قيادتها العام الماضي.
ليس من الواضح ما إذا كانت الأطراف المتحاربة ستوافق على البيان. في يونيو/حزيران، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف إطلاق نار لمدة أسبوع في الفاشر.
ورفض البيان أيضا أي دور لجماعة الإخوان المسلمين أو الجماعات التابعة لها في السودان، في إشارة واضحة إلى الإسلاميين الذين سيطروا على السودان لمدة ثلاثة عقود حتى عام 2019 وقاموا بنهضة خلال الحرب دعما للجيش.
(مع مدخلات من رويترز)