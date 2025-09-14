قرقاش: بيان الرباعية حول السودان تاريخي ويرسم خريطة طريق لإنهاء الأزمة

وقال قرقاش في تدوينة له على منصة إكس: "إن البيان المشترك للرباعية حول السودان تاريخي، ويقدم تشخيصًا دقيقًا للأزمة كما يرسم خريطة طريق لإنهائها عبر هدنة إنسانية تعقبها عملية انتقال مدني للسلطة. ويؤكد البيان أن لا وجود لحل عسكري للأزمة، ويجدد الالتزام الإقليمي والدولي بالسلام ووحدة السودان».