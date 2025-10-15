قرد يسرق حقيبة نقود ويمطر بلدة هندية بالأموال

أصيب سكان بلدة هندية في شمال البلاد بالذهول عندما بدأ قرد يقف على قمة شجرة تين مقدسة في رمي أوراق نقدية من فئة 500 روبية في الهواء، مما أدى إلى تحويل فترة ما بعد الظهر العادية إلى صراع مجنون على المال.
وقعت الحادثة الغريبة يوم الاثنين خارج المكتب الإداري المحلي في سوراوون، وهي إحدى أقسام منطقة براياجراج في ولاية أوتار براديش.
قال شهود عيان إن القرد سرق كيسًا من النقود من دراجة نارية متوقفة تعود لرجل جاء لتسجيل أوراق ملكية. وُضع الكيس، المحشو بأوراق نقدية من فئة 500 روبية، في مخزن الدراجة.
قال أحد المارة، نقلاً عن تقارير محلية: "كان الرجل واقفا بالقرب من المنزل عندما انقضّ القرد، وفتح صندوق التخزين وهرب بالحقيبة. وعندما صرخ الناس وألقوا الحجارة لتخويفه، تسلق القرد شجرة البيبال وبدأ يمطرها بالنقود من أعلى".
انتشرت مقاطع فيديو لـ"مطر النقود" على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت المارة وهم يجمعون الأوراق النقدية بسعادة أثناء سقوطها من الفروع.
في تطور غير متوقع، أعاد العديد من السكان الذين استلموا الأموال إلى صاحبها، مما أنقذه من خسارة فادحة كادت أن تُلحق به. وأفادت التقارير أن الرجل، الذي رفض الكشف عن هويته، قد تنفس الصعداء بعد استعادته معظم المبلغ.
في حين أن أذى القردة أمر شائع في الهند، من اقتحام المعابد إلى سرقة الأسطح، إلا أن هذا الأمر جعل السماء تمطر حرفيًا