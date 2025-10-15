قرد يسرق حقيبة نقود ويمطر بلدة هندية بالأموال

في تطور غير متوقع، أعاد العديد من السكان الذين استلموا الأموال إلى صاحبها، مما أنقذه من خسارة فادحة كادت أن تُلحق به. وأفادت التقارير أن الرجل، الذي رفض الكشف عن هويته، قد تنفس الصعداء بعد استعادته معظم المبلغ.