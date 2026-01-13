قرار وزارة التجارة السعودية بشأن حماية أسماء الله الحسنى

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة في المملكة العربية السعودية عن حظر استخدام أسماء الله في مجالات معينة.
وصرح عبد الرحمن الحسين، يوم الإثنين، بأنه "يُحظر على المنشآت التجارية" كتابة "أسماء الله الحسنى" على أي شيء قد يؤدي إلى امتهان تلك الأسماء.
وأوضح كذلك أن كتابة اسم الله على مواد مثل الحقائب والتغليف — وهي أشياء قد تُستخدم "بشكل غير لائق" — هو ما سيكون محظوراً.
وفي إعلان عبر منصة "إكس"، قال: "انطلاقاً من تعظيم وحماية أسماء الله الحسنى، يُحظر على المنشآت التجارية طباعة أسماء الله الحسنى أو لفظ الجلالة على أي شيء قد يعرضها لعدم الاحترام، مثل الحقائب والتغليف، والتي قد تُستخدم في نهاية المطاف بطريقة غير لائقة."