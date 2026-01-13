قرار وزارة التجارة السعودية بشأن حماية أسماء الله الحسنى

وفي إعلان عبر منصة "إكس"، قال: "انطلاقاً من تعظيم وحماية أسماء الله الحسنى، يُحظر على المنشآت التجارية طباعة أسماء الله الحسنى أو لفظ الجلالة على أي شيء قد يعرضها لعدم الاحترام، مثل الحقائب والتغليف، والتي قد تُستخدم في نهاية المطاف بطريقة غير لائقة."