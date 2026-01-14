قرار أمريكي مرتقب بوقف منح التأشيرات لمواطني 75 دولة

وكان ترامب قد تعهد في نوفمبر بـ "وقف دائم" للهجرة من جميع "دول العالم الثالث" في أعقاب حادث إطلاق نار بالقرب من البيت الأبيض من قبل مواطن أفغاني أدى إلى مقتل عضو في الحرس الوطني.