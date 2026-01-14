قرار أمريكي مرتقب بوقف منح التأشيرات لمواطني 75 دولة

أفاد تقرير لشبكة "فوكس نيوز" يوم الأربعاء، نقلاً عن مذكرة من وزارة الخارجية الأمريكية، أن إدارة ترامب ستعلق معالجة جميع تأشيرات الزوار من 75 دولة اعتباراً من 21 يناير.
وبحسب التقرير، فإن الصومال وروسيا وإيران وأفغانستان والبرازيل ونيجيريا وتايلاند هي من بين الدول المتأثرة.
ولم يستجب ممثلو وزارة الخارجية على الفور لطلب التعليق على المذكرة المبلغ عنها، والتي ذكرت "فوكس نيوز" أنها توجه السفارات الأمريكية لرفض التأشيرات بموجب القانون الحالي بينما تعيد الوزارة تقييم إجراءاتها. ولم يتم تقديم إطار زمني محدد.
يأتي هذا التوقف المُبلغ عنه وسط حملة القمع الشاملة ضد الهجرة التي يتبعها الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب منذ توليه منصبه في يناير الماضي.
وكان ترامب قد تعهد في نوفمبر بـ "وقف دائم" للهجرة من جميع "دول العالم الثالث" في أعقاب حادث إطلاق نار بالقرب من البيت الأبيض من قبل مواطن أفغاني أدى إلى مقتل عضو في الحرس الوطني.