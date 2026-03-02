قتيل وجريحان في احتراق سفينة أجنبية بالبحرين

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن اندلاع حريق على متن سفينة أجنبية تخضع للصيانة في مدينة سلمان الصناعية بعد سقوط حطام صاروخ تم اعتراضه على الموقع.



أسفر الحادث عن وفاة عامل آسيوي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة. أكدت السلطات أن الحريق تمت السيطرة عليه وإخماده بالكامل.

هذه الوفاة هي الأولى في الدولة الجزرية منذ بدء حملة طهران، مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في جميع أنحاء الخليج إلى خمسة منذ يوم السبت.

سمعت انفجارات مدوية في مدن الخليج يوم الاثنين بينما نفذت طهران ضربات ضد دول في المنطقة تستضيف قواعد أمريكية لليوم الثالث رداً على الغارات الجوية الأمريكية الإسرائيلية. منذ يوم السبت، تعرضت البنية التحتية المدنية في جميع أنحاء الخليج للضرب، من المطارات والموانئ البحرية إلى المباني السكنية والفنادق.

أدانت الولايات المتحدة وحلفاؤها العرب يوم الأحد إيران لإطلاقها موجة من الضربات على دول الخليج التي تستضيف قوات أمريكية رداً على هجوم أمريكي إسرائيلي.

"إن استهداف المدنيين والدول غير المشاركة في الأعمال العدائية هو سلوك متهور ومزعزع للاستقرار"، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان مشترك مع البحرين والأردن والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.