قتلى وجرحي في انفجار بمنتجع تزلج سويسري

أعلنت الشرطة السويسرية في وقت مبكر من اليوم الخميس عن مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين عندما هز انفجار حانة في بلدة "كرانس مونتانا" الجبلية الراقية والشهيرة بمنتجعات التزلج في جبال الألب.

وصرح "غايتان لاثيون"، المتحدث باسم الشرطة في كانتون فاليه بجنوب غرب سويسرا، لوكالة الأنباء الفرنسية قائلاً: "وقع انفجار مجهول المصدر". وأضاف: "هناك عدة جرحى و قتلى".

وأوضح أن الانفجار وقع في حوالي الساعة 1:30 صباحاً (00:30 بتوقيت جرينتش) في حانة تدعى "لو كونستيليشن" (Le Constellation)، وهي وجهة تحظى بشعبية كبيرة بين السياح، وذلك بينما كان المحتفلون يستقبلون العام الجديد.

وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل إعلام سويسرية مبنىً تلتهمه النيران، مع تواجد خدمات الطوارئ في مكان قريب.

وأكد المتحدث أن "عمليات التدخل (والإغاثة) لا تزال مستمرة".