9 قتلى و118 جريحاً في غارات إسرائيلية على مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن

قبل أيام، قضينا على معظم أعضاء حكومة الحوثي الإرهابية. ردًا على ذلك، قصف الحوثيون مطار رامون قبل يومين. هذا لم يُضعف عزيمتنا - ضربناهم مجددًا اليوم جوًا، مستهدفين منشآتهم الإرهابية، وقواعدهم الإرهابية التي تضم العديد من الإرهابيين، ومنشآت أخرى أيضًا. سنواصل ضرباتنا. كل من يهاجمنا، وكل من يؤذينا، سنصل إليه،" هذا ما جاء في منشوره على X.