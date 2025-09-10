9 قتلى و118 جريحاً في غارات إسرائيلية على مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن

أدى الهجوم الإسرائيلي على صنعاء إلى مقتل وجرح عدد من الأشخاص. ووفقًا لوسائل إعلام الحوثيين، قُتل تسعة أشخاص وجُرح 118 آخرون في الغارات. وذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن "شهداء وجرحى وتضررت عدة منازل نتيجة الهجوم الإسرائيلي على مقر التوجيه المعنوي".
وذكرت القناة التلفزيونية عبر تطبيق تليجرام، الأربعاء، أن "عدوانًا إسرائيليًا على العاصمة صنعاء"، وذلك بعد يوم من استهداف إسرائيل لقيادات حماس في قطر.
وتصاعد عمود كبير من الدخان الرمادي فوق صنعاء، بينما تردد صدى الضربات في أنحاء المدينة التي تسيطر عليها جماعة الحوثي المدعومة من إيران منذ أكثر من عقد من الزمان.
وبحسب مصادر نقلتها رويترز، استهدفت الغارة الجوية اليمنية وزارة الدفاع التابعة للحوثيين. وأفادت وكالة فرانس برس أن الغارات الجوية أصابت مبنىً للقوات المسلحة الحوثية.
أكد الجيش الإسرائيلي في بيان له شنّ غارات على اليمن. وجاء في البيان: "قبل قليل، قصف سلاح الجو الإسرائيلي أهدافًا عسكرية تابعة للنظام الحوثي الإرهابي في منطقتي صنعاء والجوف باليمن". وأضاف البيان أن الأهداف شملت "معسكرات عسكرية تم فيها تحديد هوية عناصر من النظام الإرهابي، ومقرًا للعلاقات العامة العسكرية للحوثيين، ومنشأة لتخزين الوقود كان يستخدمها النظام الإرهابي".
وغرد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد ذلك بوقت قصير مؤكدا الضربة على اليمن، مؤكدا أن إسرائيل "ستستمر في ضرب" أي شخص يهاجمها.
قبل أيام، قضينا على معظم أعضاء حكومة الحوثي الإرهابية. ردًا على ذلك، قصف الحوثيون مطار رامون قبل يومين. هذا لم يُضعف عزيمتنا - ضربناهم مجددًا اليوم جوًا، مستهدفين منشآتهم الإرهابية، وقواعدهم الإرهابية التي تضم العديد من الإرهابيين، ومنشآت أخرى أيضًا. سنواصل ضرباتنا. كل من يهاجمنا، وكل من يؤذينا، سنصل إليه،" هذا ما جاء في منشوره على X.
وتأتي هذه الضربة في أعقاب الهجوم الذي شنته إسرائيل على قطر يوم الثلاثاء، والذي استهدف قيادة حماس في الدوحة.
يأتي الهجوم الأخير بعد أيام من إصابة رجل بطائرة مُسيّرة أُطلقت من اليمن عندما أصابت مطار رامون جنوب إسرائيل. في الشهر الماضي، أسفرت غارات إسرائيلية عن مقتل رئيس الوزراء الحوثي و11 مسؤولًا رفيع المستوى آخرين، في أكبر اغتيالات لمسؤولين رفيعي المستوى منذ بدء تبادل إطلاق النار بين إسرائيل والحوثيين بسبب حرب غزة.