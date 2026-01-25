عالم

قاهر السحاب.."أليكس هونولد" يقتحم قمة "تايبيه 101

أكمل متسلق الصخور الأسطوري بنجاح تسلقه الحر المنفرد لناطحة سحاب تايبيه 101 التي يبلغ ارتفاعها الشاهق 508 أمتار.
بوجا مانييري
أكمل متسلق الصخور الأسطوري أليكس هونولد بنجاح تسلقه الحر المنفرد لناطحة سحاب تايبيه 101، التي يبلغ ارتفاعها الشاهق 508 أمتار.

استغرقت الرحلة ساعة و35 دقيقة. بينما كان التسلق منفردًا، لم يكن وحيدًا بمعنى أن العالم كان يراقب، حيث تم بث رحلته الجريئة مباشرة على Netflix.

تسلق هونولد 101 طابقًا بدون حبال، معتمدًا فقط على يديه وإرادته المطلقة. شاهد الفيديو هنا، حيث يستمتع هونولد بمناظر خلابة لأفق تايوان من إحدى أكثر نقاط المراقبة تميزًا في العالم:

يُعرف هونولد بتسلقه الحر للجدران الكبيرة. اكتسب شهرة عالمية في عام 2017 عندما تسلق منفردًا جبل إل كابيتان في حديقة يوسيميتي الوطنية بكاليفورنيا — ما يقرب من 3000 قدم بدون حبل أو حزام.

هذه هي المرة الأولى التي يغامر فيها الأمريكي بتسلق المباني — أو بالأحرى، على — بعد أن "أمضى 30 عامًا في تسلق الوجوه الصخرية"، كما قال لـ Netflix.

بالإضافة إلى التوتر في محاولته الأولى على هيكل من صنع الإنسان، أخبر هونولد Netflix قبل التسلق أن الجزء الأصعب سيكون “صناديق الخيزران،” — ثمانية أجزاء متطابقة مكدسة في منتصف المبنى، تمثل 64 طابقًا.

