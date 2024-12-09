قادة 6 أديان يجتمعون في باكستان لتعزيز السلام والوئام

ترأس الجلسة القاضي الدكتور قبلة أياز، عضو هيئة الاستئناف الشرعية بالمحكمة العليا الباكستانية، وتحدث فيها القس البروفيسور سارفراز سيمون، رئيس أبرشية الكنيسة الكاثوليكية؛ والدكتورة نيليما شوكلا بهات من كلية ويليسلي، الولايات المتحدة الأمريكية؛ والدكتورة نيليما شوكلا بهات من كلية ويليسلي الولايات المتحدة الأمريكية؛ والدكتورة نيليما شوكلا بهات من كلية ويليسلي، الولايات المتحدة الأمريكية؛ كاليان سينغ كاليان من جامعة جي سي، لاهور؛ والدكتورة سامانثا إيلانجاكوون من جامعة بيرادينيا، سريلانكا؛ والدكتورة أوفيرا جاميليل من جامعة جلاسكو؛ والدكتور حافظ وقاص خان من جامعة ريفا الدولية، إسلام آباد.