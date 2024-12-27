قادة الهند ينعون "مانموهان سينغ": رجل السياسة الحكيم

وكان الدكتور سينغ، الذي أشيد به باعتباره مهندس الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية في الهند، يتلقى العلاج من مشاكل صحية مرتبطة بالعمر. وقال بيان صادر عن معهد الطب الهندي: "على الرغم من كل الجهود، لم يكن من الممكن إنعاشه وأعلنت وفاته في الساعة 9.51 مساء".