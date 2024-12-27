قادة الهند ينعون "مانموهان سينغ": رجل السياسة الحكيم
توفي رئيس الوزراء الهندي الأسبق الدكتور مانموهان سينغ في معهد عموم الهند للعلوم الطبية في دلهي يوم الخميس عن عمر ناهز 92 عاماً.
وكان الدكتور سينغ، الذي أشيد به باعتباره مهندس الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية في الهند، يتلقى العلاج من مشاكل صحية مرتبطة بالعمر. وقال بيان صادر عن معهد الطب الهندي: "على الرغم من كل الجهود، لم يكن من الممكن إنعاشه وأعلنت وفاته في الساعة 9.51 مساء".
توالت التعازي من قادة الأحزاب السياسية كافة بعد وفاة السياسي المخضرم في حزب المؤتمر.
وكان رئيس الوزراء ناريندرا مودي على رأس قائمة المعزين، حيث قال: "إن الهند حزينة على فقدان أحد أبرز قادتها".
غرد رئيس الوزراء "لقد نشأ من أصول متواضعة، وارتقى ليصبح خبيراً اقتصادياً. كما شغل مناصب حكومية مختلفة، بما في ذلك وزير المالية، وترك بصمة قوية على سياستنا الاقتصادية على مر السنين. كانت مداخلاته في البرلمان ذات رؤى عميقة".
وأضاف مودي أن "مانموهان سينغ، بصفته رئيساً للوزراء، بذل جهوداً واسعة النطاق لتحسين حياة الناس".
وفي تعازيها بوفاة سينغ، كتبت عضو البرلمان الهندي بريانكا غاندي: "قليلون هم الأشخاص في عالم السياسة الذين يحظون بهذا النوع من الاحترام الذي حظي به سردار مانموهان سينغ".
"إن صدقه سيكون دائماً مصدر إلهام لنا وسيظل دائماً حاضراً بين أولئك الذين يحبون هذا البلد، باعتباره شخصاً ظل ثابتاً في التزامه بخدمة الأمة على الرغم من تعرضه لهجمات غير عادلة وشخصية عميقة من قبل خصومه."
كتبت بريانكا جامدي على تويتر "لقد كان رجلاً شجاعاً وحكيماً، صاحب إرادة قوية ، حتى آخر لحظة. رجل فريد من نوعه، كريم ولطيف في عالم السياسة القاسي".
كما نشر شقيق بريانكا وعضو حزب المؤتمر راؤول غاندي تحية صادقة من القلب.
وكتب راؤول غاندي على تويتر: "لقد قاد مانموهان سينغ جي الهند بحكمة ونزاهة هائلتين. لقد ألهم تواضعه وفهمه العميق للاقتصاد الأمة... لقد فقدت معلماً ومرشداً. وسيتذكره الملايين منا الذين أعجبوا به بفخر شديد".
وقال زعيم المؤتمر ساشين بيلوت إنه "كان شرفاً لي أن أعمل معه في حكومته".
"كان رجلاً نبيلاً بامتياز - طيب القلب، هادئ الحديث، مهذب ومتواضع. كان عالماً، وصاحب رؤية، وصانع إجماع، وعضواً حقيقياً في الكونجرس".
أعرب وزير المؤتمر الوطني الهندي السابق سلمان خورشيد عن حزنه الشديد لرحيل الدكتور مانموهان سينغ، رئيس وزراء الهند السابق، وكتب على تويتر: "أشعر بحزن عميق لرحيل الدكتور مانموهان سينغ، رئيس وزراء الهند السابق. ستظل مساهماته للأمة وتفانيه في الخدمة العامة في الذاكرة دائماً. أتقدم بخالص تعازيي لعائلته وأحبائه".