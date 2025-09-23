في رمال الزمن: استكشاف صحاري مصر البيضاء والسوداء

وسط دوامة الفوضى، لمحتُ في البعيد ملامحَ شخصٍ باهتةً، أشبهَ بشبحٍ في العاصفة. ظننا أن أعيننا تُخدعنا مع اشتداد الرياح واختفاء الشخص. لم نعلم إلا لاحقًا أن امرأةً من معسكرٍ آخر قد ضلّت طريقها عندما حجبت الرمالُ الدوارةُ كلَّ إحساسٍ بالاتجاه. لحسن الحظ، لم تبتعد كثيرًا، وسرعان ما عُثر عليها. في الصحراء، حتى المسافرون ذوو الخبرة قد يفقدون اتجاهاتهم بسرعة.