فيضانات تكساس: 43 قتيلاً وفرق الإنقاذ تسابق الزمن بحثاً عن 27 فتاة مفقودة

البحث عن المفقودين: 27 فتاة من مخيم صيفي في عداد المفقودين

من بين المفقودين 27 فتاة من المخيم الصيفي "كامب ميستيك" (Camp Mystic)، حسبما ذكر دالتون رايس، مدير مدينة كيرفيل، في مؤتمر صحفي مساء السبت، وقد يكون هناك آخرون غيرهم.2

قال رايس: "نحن ننظر إلى هذا الأمر بطريقتين: المفقودون المعروفون، وهم الـ 27... ولن نضع رقماً على الجانب الآخر لأننا لا نعرف."

تجلت الكارثة بسرعة صباح يوم الجمعة، حيث أدت الأمطار التي فاقت التوقعات إلى ارتفاع منسوب مياه النهر بسرعة إلى 29 قدماً.

"نعلم أن الأنهار ترتفع، لكن أحداً لم يتوقع هذا،" قال قاضي مقاطعة كير روب كيلي، وهو أعلى مسؤول محلي في المنطقة.

قال شريف مقاطعة كير لاري ليثا إن 17 من الوفيات المؤكدة، بمن فيهم خمسة أطفال، لم يتم التعرف عليهم بعد.

تحذيرات غير كافية وإجراءات حكومية

قالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية إن حالة الطوارئ الخاصة بالفيضانات المفاجئة انتهت إلى حد كبير بالنسبة لمقاطعة كير، بعد عواصف رعدية ألقت أكثر من قدم من الأمطار. وهذا يمثل نصف إجمالي ما تشهده المنطقة في عام نموذجي. وبقيت مراقبة الفيضانات سارية حتى الساعة السابعة مساءً للمنطقة الأوسع.

تقع مقاطعة كير في منطقة تكساس هيل كونتري (Texas Hill Country)، وهي منطقة ريفية معروفة بتضاريسها الوعرة، وبلداتها التاريخية، ومناطق الجذب السياحي.

قال نائب حاكم ولاية تكساس دان باتريك إن عدداً غير معروف من الزوار قدموا إلى المنطقة لحضور احتفال بيوم الاستقلال على ضفاف النهر.

وقال على قناة فوكس نيوز لايف: "لا نعرف عدد الأشخاص الذين كانوا في الخيام على الجانب، في مقطورات صغيرة على الجانب، في منازل مستأجرة على الجانب."

وفقًا لباتريك، كان مخيم ميستيك، وهو مخيم مسيحي للفتيات يعود تاريخه إلى قرن تقريباً، يضم 700 فتاة مقيمة وقت الفيضان. وقال مخيم آخر للفتيات، "هارت أوف ذا هيلز" (Heart O' the Hills)، على موقعه الإلكتروني إن المالكة المشاركة جين راغزدال توفيت في الفيضان ولكن لم يكن هناك أي مخيمات حاضرة لأنه كان بين الجلسات.

في كومفورت، بلدة تبعد حوالي 40 ميلاً أسفل النهر عن كامب ميستيك، تم اقتلاع أشجار ضخمة، بعضها يزيد ارتفاعه عن 60 قدماً، وتناثرت حول النهر بسبب الفيضانات، مما أدى إلى إغلاق العديد من الطرق المحلية. وبينما ظل الطريق السريع الرئيسي من سان أنطونيو إلى المناطق المتضررة سليماً إلى حد كبير، تضررت بعض الجسور ذات المسارين بشدة بسبب المياه.

قال حاكم تكساس جريج أبوت في مؤتمر صحفي إنه طلب من الرئيس دونالد ترامب التوقيع على إعلان كارثة، مما سيفتح المجال للمساعدات الفيدرالية للمتضررين. وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويوم إن ترامب سيلبي هذا الطلب.

وفي وقت سابق يوم السبت، قال ترامب إنه وزوجته ميلانيا يدعوان للضحايا. وقال على وسائل التواصل الاجتماعي: "أبطالنا المستجيبون الأوائل موجودون في الموقع يقومون بما يجيدونه".

وقد سبق لترامب أن حدد خططاً لتقليص دور الحكومة الفيدرالية في الاستجابة للكوارث الطبيعية، تاركاً الولايات تتحمل المزيد من العبء بأنفسها.

مشاهد كارثية وتحذيرات مسبقة غير دقيقة

أظهرت مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت منصات خرسانية عارية حيث كانت المنازل تقف في السابق وأكواماً من الأنقاض على ضفاف النهر. ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن رجال الإنقاذ انتشلوا السكان من أسطح المنازل والأشجار، وشكلوا أحياناً سلاسل بشرية لإنقاذ الناس من مياه الفيضان.

قال مسؤولون محليون إن الفيضانات الشديدة ضربت قبل فجر يوم الجمعة بإنذار قليل أو بدون إنذار، مما منع السلطات من إصدار أوامر إخلاء مسبقة مع ارتفاع نهر غوادالوبي بسرعة فوق مرحلة الفيضان الكبرى في أقل من ساعتين.

قالت نويوم إن تحذيراً "معتدل" من الفيضانات صدر في اليوم السابق من قبل خدمة الأرصاد الجوية الوطنية لم يتوقع بدقة هطول الأمطار الشديدة، وقالت إن إدارة ترامب تعمل على تحديث النظام.