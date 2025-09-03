فيضانات إقليم البنجاب تخلّف 30 قتيلاً وتضرب 23 مقاطعة

لدعم عمليات الإغاثة والإنقاذ، حشدت الولاية وكالات متعددة. نشرت القوة الوطنية للاستجابة للكوارث (NDRF) 20 فريقًا، بينما نشر الجيش والبحرية والقوات الجوية 10 أرتال، ثمانية منها في وضع الاستعداد، إلى جانب وحدات المهندسين التابعة لها. وتشارك أكثر من 35 طائرة هليكوبتر في جهود الإنقاذ، بدعم من 114 قاربًا ومروحية حكومية واحدة. كما نُشرت قوة أمن الحدود (BSF) في المناطق الحدودية المتضررة، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء ANI.