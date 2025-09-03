فيضانات إقليم البنجاب تخلّف 30 قتيلاً وتضرب 23 مقاطعة

أعلنت حكومة ولاية البنجاب الهندية أن جميع مقاطعاتها الـ 23 متضررة من الفيضانات. ولقي ما لا يقل عن 30 شخصًا حتفهم، وتضرر أكثر من 350 ألف شخص جراء الفيضانات المفاجئة، وفقًا لبيان أصدرته سلطات الولاية يوم الثلاثاء.
وقال وزير التعليم هارجوت سينج باينز لوكالة أنباء آسيا الدولية إن حكومة البنجاب مددت إغلاق المدارس والكليات حتى السابع من سبتمبر بسبب الفيضانات.
ظلت خزانات السدود ممتلئة حتى حافتها بينما كانت الأنهار تتدفق بالقرب من علامة الخطر، مما أدى إلى إطلاق الإنذارات في العديد من المناطق.
تواجه ولاية البنجاب أسوأ فيضانات منذ عام 1988. وقد أدت فيضانات أنهار سوتليج وبياس ورافي والجداول الموسمية إلى فيضانات أجزاء كبيرة من الولاية بعد هطول أمطار غزيرة في مناطق مستجمعاتها في هيماشال براديش وجامو وكشمير.
وغمرت المياه أكثر من 1400 قرية. وتعد هوشياربور، وكابورتالا، وتارن تاران، وفيروزيبور، وجورداسبور، وباثانكوت، وفازيلكا، وجالاندهار، وروبناجار (روبار) من بين المناطق الأكثر تضرراً.
أُبلغ عن وفيات في ١٢ مقاطعة، وكان أعلى عدد وفيات في باثانكوت، إذ بلغ ستة. وتم إجلاء ما يقرب من ٢٠ ألف شخص من المناطق المتضررة بالفيضانات حتى الآن.
وقال وزير مجلس الوزراء هارديب سينغ مونديان إن أكثر من 148590 هكتارًا من المحاصيل المزروعة تضررت.
لدعم عمليات الإغاثة والإنقاذ، حشدت الولاية وكالات متعددة. نشرت القوة الوطنية للاستجابة للكوارث (NDRF) 20 فريقًا، بينما نشر الجيش والبحرية والقوات الجوية 10 أرتال، ثمانية منها في وضع الاستعداد، إلى جانب وحدات المهندسين التابعة لها. وتشارك أكثر من 35 طائرة هليكوبتر في جهود الإنقاذ، بدعم من 114 قاربًا ومروحية حكومية واحدة. كما نُشرت قوة أمن الحدود (BSF) في المناطق الحدودية المتضررة، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء ANI.