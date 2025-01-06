فيروس الإلتهاب الرئوي يثير القلق في الصين والعالم

ينتشر فيروس HMPV من خلال الاتصال المباشر بشخص مصاب. ويمكن أن ينتقل أيضاً عن طريق لمس الأسطح الملوثة أو السعال أو العطس أو المصافحة. إذا تفاقمت الأعراض، فقد يعاني الأفراد من سعال شديد وأزيز وضيق في التنفس. في هذه الحالات، من المهم طلب المساعدة الطبية على الفور.