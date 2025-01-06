فيروس الإلتهاب الرئوي يثير القلق في الصين والعالم
تتزايد في الصين حالات الإصابة بفيروس الالتهاب الرئوي البشري (HMPV)، وهو فيروس تنفسي يسبب أعراضاً تشبه أعراض الأنفلونزا. وقالت الهيئة المختصة بمكافحة الأمراض في البلاد إنها تراقب نظام الالتهاب الرئوي ذي المنشأ غير المعروف، مع توقع ارتفاع حالات بعض الأمراض التنفسية خلال فصل الشتاء.
يأتي هذا التفشي بعد خمس سنوات من جائحة كوفيد-19، وتشير التقارير إلى أن الفيروس ينتشر بسرعة. بعد الصين، شهدت ماليزيا زيادة ملحوظة في حالات الإصابة بفيروس HMPV في الأشهر الأخيرة. كما تم اكتشاف حالات في الهند.
وقد أظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي مستشفى في الصين مكتظ بالمرضى الذين يعانون من الأنفلونزا. ومع ذلك، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "ماو نينغ" الأسبوع الماضي: "تميل التهابات الجهاز التنفسي إلى الذروة خلال فصل الشتاء."
وأضافت "تبدو الأمراض أقل شدة وتنتشر على نطاق أصغر مقارنة بالعام الماضي. يمكنني أن أؤكد لكم أن الحكومة الصينية تهتم بصحة المواطنين الصينيين والأجانب في الصين".
عقدت الإدارة الوطنية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في الصين مؤتمراً صحفياً مؤخراً لمشاركة المعلومات حول الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي ومكافحتها في الصين خلال فصل الشتاء.
ما هو HMPV؟
الفيروس الرئوي البشري هو عدوى تنفسية تسبب أعراضاً مشابهة لنزلات البرد والأنفلونزا. ورغم أن المرض يكون خفيفاً عادةً، إلا أنه قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي، وخاصة عند الرضع وكبار السن وأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.
كيف أعرف أنني مصاب بفيروس HMPV؟
تشمل أعراض فيروس HMPV السعال، والحمى، واحتقان الأنف، وضيق التنفس، واحتقان الحلق. وعادةً ما تظهر هذه الأعراض بعد ثلاثة إلى ستة أيام من التعرض للفيروس. في بعض الحالات، قد يستدعي المرض الشديد الناتج عن HMPV دخول المستشفى.
وتتراوح فترة الحضانة المقدرة بين 3 إلى 6 أيام، ويمكن أن يختلف متوسط مدة المرض اعتماداً على شدته ولكنه مماثل للعدوى التنفسية الأخرى التي تسببها الفيروسات، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
هل يعتبر فيروس HMPV مرضاً خطيراً؟
يتعافى معظم المرضى في المنزل خلال بضعة أيام، وتكون أغلب الحالات خفيفة. ومع ذلك، فإن الأطفال الصغار وكبار السن فوق 65 عاماً والأفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة هم أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد، وفقاً لعيادة كليفلاند.
من المرجح أن تسبب العدوى الأولى بفيروس HMPV مرضاً شديداً، ولهذا السبب يكون الأطفال الصغار أكثر عرضة للخطر. بعد الإصابة الأولى، يكتسب الأفراد بعض المناعة، مما يؤدي عادةً إلى أعراض أخف تشبه أعراض البرد في حالات العدوى اللاحقة.
كيف تنتقل العدوى؟
ينتشر فيروس HMPV من خلال الاتصال المباشر بشخص مصاب. ويمكن أن ينتقل أيضاً عن طريق لمس الأسطح الملوثة أو السعال أو العطس أو المصافحة. إذا تفاقمت الأعراض، فقد يعاني الأفراد من سعال شديد وأزيز وضيق في التنفس. في هذه الحالات، من المهم طلب المساعدة الطبية على الفور.
هل تحتاج إلى المضادات الحيوية لعلاج الفيروس؟
لا يوجد حالياً لقاح للوقاية من فيروس HMPV. ويركز العلاج في الغالب على تخفيف الأعراض. ووفقاً لموقع "لونغ"، فإن الأدوية هي المتاحة دون وصفة طبية للسيطرة على الألم والحمى، إلى جانب مزيلات الاحتقان، ستوفر الراحة.
اتصل بمقدم الرعاية الصحية إذا:
كنت أنت أو طفلك تعاني من أعراض عدوى الجهاز التنفسي وحالة كامنة تعرضك أو تعرض طفلك لخطر متزايد للإصابة بمرض شديد.
إذا لم تبدأ أعراضك أو أعراض طفلك في التحسن في غضون بضعة أيام أو إذا كنت تعاني أنت أو طفلك من الحمى التي تستمر لأكثر من ثلاثة أيام.
وقاية
يمكنك المساعدة في منع انتشار فيروس الالتهاب الرئوي البشري (HMPV) والفيروسات التنفسية الأخرى باتباع الخطوات التالية:
اغسل يديك كثيراً بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل
تجنب لمس العينين أو الأنف أو الفم بأيدي غير مغسولة
تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص المرضى
يجب على المرضى الذين يعانون من أعراض تشبه أعراض البرد تغطية أفواههم وأنوفهم عند السعال والعطس
تجنب مشاركة الأكواب وأدوات الأكل مع الآخرين
الامتناع عن الاتصال الجسدي
البقاء في المنزل عند المرض
بالإضافة إلى ذلك، فإن تنظيف الأسطح الملوثة المحتملة (مثل مقابض الأبواب والألعاب المشتركة) قد يساعد في وقف انتشار فيروسات الجهاز التنفسي البشري.
انتشار في بلدان أخرى
وبالإضافة إلى ماليزيا والهند، أعلنت هونج كونج عن ظهور بعض حالات الإصابة بفيروس HMPV. وتراقب الدول المجاورة مثل كمبوديا وتايوان الوضع عن كثب.
في عام 2024، أبلغت ماليزيا عن 327 حالة إصابة بفيروس HMPV، بزيادة قدرها 45 في المائة عن 225 حالة في عام 2023، وفقاً لصحيفة ستريت تايمز . وحثت وزارة الصحة الماليزية الجمهور على اتخاذ تدابير وقائية للحد من انتشار فيروس HMPV.
أكدت السلطات الهندية اكتشاف حالتين في ولاية كارناتاكا، تم التعرف عليهما من خلال المراقبة الروتينية لمسببات الأمراض الفيروسية التنفسية. ولم يكن لدى الرضيعين أي تاريخ سفر دولي.
ملحوظة: استشر أخصائياً أو طبيبك للحصول على مزيد من المعلومات والعلاج.