فيديو يوثق لحظة انفجار شاحنة وقود في "نزوى" العُمانية

قالت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان، يوم السبت 24 يناير، إن حادثاً مأساوياً وقع مؤخراً عندما انفجر خزان وقود شاحنة دون سابق إنذار. وأضافت الهيئة أن الانفجار أدى إلى إصابة شخص واحد، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم من قبل طواقم الإسعاف الطبي.
وفور تلقي بلاغ عن الانفجار، تعامل مركز العمليات بهيئة الدفاع المدني والإسعاف مع الموقف بسرعة. وقد وقع الحادث في محطة وقود بولاية نزوى بمحافظة الداخلية في سلطنة عمان.
كما شاركت الهيئة مقطع فيديو للانفجار يظهر شاحنة تتوقف للتزود بالوقود، وفجأة يُسمع دوي انفجار ويظهر رجل يركض بعد أن اشتعلت النيران في جسده. شاهد هنا: