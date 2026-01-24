فيديو يوثق لحظة انفجار شاحنة وقود في "نزوى" العُمانية

قالت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان، يوم السبت 24 يناير، إن حادثاً مأساوياً وقع مؤخراً عندما انفجر خزان وقود شاحنة دون سابق إنذار. وأضافت الهيئة أن الانفجار أدى إلى إصابة شخص واحد، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم من قبل طواقم الإسعاف الطبي.