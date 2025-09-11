فيديو يظهر خصم كيرك في المناظرات "دين ويذرز" مذعورا

دين ويذرز، المعلق الليبرالي الشهير، الذي اشتهر بمواجهته المباشرة مع تشارلي كيرك في المناظرات، نشر مقطع فيديو بعد وفاة تشارلي كيرك، واصفًا الفعل بأنه "مثير للاشمئزاز".
وفي منشور على تيك توك، قال الشاب البالغ من العمر 21 عامًا إنه كان "حزينًا ومضطربًا" واعترف بالبكاء في بث مباشر عند سماعه بوفاة كيرك.
قال: "إذا أردتَ القضاء على عنف السلاح، فهو أمرٌ لا يُمكن الاحتفال به أبدًا. إنه دائمًا مُقزز، وحقير، وبغيض".
اكتسب الشاب شهرة كبيرة في عام 2024، بعد ظهوره في سلسلة Jubilee على يوتيوب والتي تسمى "Surrounded"، وانتشرت مقاطع له وهو يناقش تشارلي كيرك على منصات التواصل الاجتماعي.
منذ ذلك الحين، شارك في مناظرات لا تُحصى مع المحافظين، وله حسابات متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي يدافع فيها عن معتقداته. وقد كرر مرارًا رفضه القاطع للعنف المسلح.
وقال: "كجماعة، علينا إنهاء العنف المسلح، وهذه العبارة قابلة للتفاوض من جانبكم، أعتقد أنكم مخطئون". شاهدوا الفيديو أدناه:
وأضاف أنه لا يسعى للحصول على دعم أي شخص يتسامح مع وفاة كيرك أو يجدها مبررة.
في وقت متأخر من يوم الأربعاء، قُتل تشارلي كيرك، المحافظ الأمريكي، بالرصاص أثناء إلقائه كلمة في جامعة في ولاية يوتا كجزء من حملة أوسع عبر المؤسسات التعليمية في البلاد.
أُصيب كيرك برصاصة في رقبته أثناء إلقائه كلمة في فعالية بجامعة وادي يوتا يوم الأربعاء. وأظهر مقطع فيديو من موقع الحادثة كيرك وهو يُخاطب حشدًا غفيرًا عندما دوّى صوت طلقة واحدة.
وبدا الأب لطفلين وكأنه ينهار على كرسيه قبل أن تتحرك الكاميرا بسرعة وتندلع أصوات الذعر بين الحضور.
وقالت إدارة السلامة العامة في ولاية يوتا إن مطلق النار، الذي كان يرتدي ملابس داكنة، أطلق النار من سطح قريب فيما وصفته السلطات بأنه "هجوم مستهدف".
ووصف طلاب الجامعة إطلاق النار بأنه "مجنون" و"مخيف".
(مع مدخلات من وكالة فرانس برس)