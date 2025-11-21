"فرط النشاط"يقود "فاطمة بوش"الى لقب ملكة جمال الكون

تم الإعلان عن الفائزة بلقب ملكة جمال الكون 2025 بعد نسخة اتسمت بالجدل، وقد حصدت التاج إحدى الشخصيات التي كانت في مركز الاهتمام على وسائل التواصل الاجتماعي.

خلال اللحظات الأخيرة من المسابقة، بقيت ملكتان على خشبة المسرح تتنافسان على اللقب، وهن متكئتان على بعضهما البعض بأيديهما متقابلتين.

كانت الممثلتان هما تايلاند والمكسيك؛ الأولى من الدولة المضيفة لمسابقة 2025، والأخيرة هي المتسابقة فاطمة بوش التي كانت طرفاً في مشادة كلامية مع مقدم حفل ملكة جمال الكون، نوات إيتساراغريزيل.

انسحاب درامي

يبدو أن نوات قد وصف ملكة جمال المكسيك بـ "الغبية" خلال خلاف حول ما بدا أنه تقاعسها عن نشر محتوى ترويجي على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

قامت بوش بـ "انسحاب درامي" (Walkout)، وتضامنت معها ملكات جمال أخريات.1 وبينما كانت تغادر مرتدية فستان سهرة وكعباً عالياً، كانت محاطة بملكة جمال العراق، التي كانت ترتدي رداءً مرصعاً يلامس الأرض.

ترددت ملكات جمال أخريات لاحقاً في اللحاق بها، حيث حذر نوات أولئك الذين ما زالوا يرغبون في المشاركة بأن "يجلسوا".

دافعت بوش عن نفسها وقالت: "العالم بحاجة لرؤية هذا لأننا نساء مُمكَّنات، وهذه منصة لأصواتنا".

ردود الفعل

أثارت هذه اللحظة عاصفة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ وتم توبيخ نوات أيضاً من قبل منظمة ملكة جمال الكون، التي قال رئيسها راؤول روتشا إن نوات "نسي المعنى الحقيقي لما يعنيه أن تكون مضيفاً نزيهاً".

لفتت تصرفاته المسرحية انتباه الكثيرين، حيث ظهر مرتدياً بدلة توكسيدو، وهو يمسح عينيه بمنديل، قائلاً إنه تعرض "للخيانة".

لكن هذا لم يكن كل شيء؛ فقد وقف أمام ملكات الجمال واعتذر، قائلاً إنه "مجرد إنسان". ومع ذلك، تم فصله منذ ذلك الحين من نسخة ملكة جمال الكون هذه؛ وكشف روتشا أنه سيتم اتخاذ "إجراءات مؤسسية وقانونية" بسبب "الأفعال الخبيثة" التي ارتكبها نوات.

وبعد أن رفضت بوش التعرض لعدم الاحترام، تفاعلت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم وقدمت لها التقدير، قائلة إن "النساء يبدون أجمل عندما يتحدثن بصوت عال".

متطوعة قديمة

ولدت فاطمة بوش في عام 2000 في تاباسكو بالمكسيك، وتبلغ من العمر 25 عاماً، وهي ليست غريبة عن التيجان. فازت بأول مسابقة جمال لها، "فلور تاباسكو"، في السابعة عشرة من عمرها، وتابعت لاحقاً دراستها في تصميم الأزياء والملابس في جامعة إيبيروأمريكانا في مكسيكو سيتي، ثم تقدمت في دراساتها في أكاديمية نوبا نوفا أكاديميا دي بيلي آرتي في ميلانو بإيطاليا.

تم تشخيص بوش بـ عسر القراءة (Dyslexia) و اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD) في سن مبكرة، لكنها لم تسمح لذلك بإيقافها. حولت رحلتها إلى شغف لخدمة الآخرين، كمتطوعة قديمة مع المهاجرين والمجتمعات المعرضة للخطر.

ملكة جمال تتمتع بالعديد من المواهب — فهي مصممة، وشاعرة، ومصورة، ورسامة، وتستغل قدراتها لفعل الخير. صممت بوش قمصاناً بعبارات تضامناً مع المهاجرين، وتذهب عائداتها مباشرة إلى برنامج "قلب المهاجر" (Migrant Heart).

تعد حاملة لقب ملكة جمال الكون 2025 أيضاً داعمة كبيرة للأزياء المستدامة، حيث تبتكر فناً من مواد قد تبدو بلا قيمة بعد الآن.