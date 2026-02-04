فرض قواعد سفر جديدة إلى الهند

يمكن للهنود العائدين إلى ديارهم الآن حمل المزيد من البضائع في أمتعتهم بعد أن قامت الحكومة بتحديث القواعد الجمركية، ورفعت بدل الإعفاء الجمركي للمسافرين الدوليين من 50,000 روبية (2,035 درهمًا إماراتيًا) إلى 75,000 روبية (3,050 درهمًا إماراتيًا).
ودخلت قواعد الأمتعة المعفاة من الرسوم الجمركية المنقحة حيز التنفيذ يوم الاثنين، 2 فبراير. ووفقًا للحكومة، تتماشى التغييرات مع الظروف الاقتصادية الجديدة، وتزايد أحجام السفر، وتوقعات الركاب. كما تشاورت السلطات مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الوزارات ومشغلي المطارات، وحصلت أيضًا على ملاحظات من الركاب أثناء بدء التغييرات.
ورفعت الحكومة بدل الإعفاء الجمركي للمسافرين القادمين عن طريق الجو أو البحر إلى 75,000 روبية (من 50,000 روبية سابقًا) في الميزانية الأخيرة. تغيير آخر هو أن الرسوم الجمركية على المبالغ التي تتجاوز 75,000 روبية هي 10 في المائة (بالإضافة إلى رسوم إضافية بنسبة 10 في المائة عليها)، مقابل 20 في المائة في الماضي.
وفقًا للمحللين، تعتبر أجهزة آيفون أرخص في الولايات المتحدة مقارنة بالهند، لذلك يخطط العديد من الهنود أو الهنود غير المقيمين العائدين من هناك لشراء الهواتف.
وبالمثل، تسمح القواعد الجديدة للمسافرين بإحضار جهاز كمبيوتر محمول أو دفتر ملاحظات واحد معفى من الرسوم الجمركية، وهو ما يزيد عن بدل الإعفاء الجمركي البالغ 75,000 روبية.
وتم رفع بدل الإعفاء الجمركي العام لمعظم فئات المسافرين القادمين عن طريق الجو أو البحر. إليك التفاصيل:
المقيمون الهنود: حتى 75,000 روبية (3,050 درهمًا إماراتيًا)
السياح من أصل هندي: حتى 75,000 روبية
الرعايا الأجانب الحاصلون على تأشيرات غير سياحية صالحة: حتى 75,000 روبية
السياح من أصل أجنبي: حتى 25,000 روبية (حوالي 1,015 درهمًا إماراتيًا)
أفراد طاقم الطائرة: حتى 2,500 روبية (حوالي 101.5 درهمًا إماراتيًا)
كما قامت قواعد الأمتعة لعام 2026 بتبسيط امتيازات المجوهرات عن طريق إزالة حدود القيمة واختيار المخصصات القائمة على الوزن للمسافرين العائدين المؤهلين.
يُسمح للمسافرات بحمل ما يصل إلى 40 جرامًا من المجوهرات المعفاة من الرسوم الجمركية، بينما يُسمح للمسافرين الآخرين بحمل ما يصل إلى 20 جرامًا. ينطبق هذا على المقيمين الهنود والسياح من أصل هندي الذين عاشوا في الخارج لأكثر من عام.
يمكن لأولئك الذين ينقلون إقامتهم بشكل دائم إلى الهند الاستفادة من استحقاقات معفاة من الرسوم الجمركية بموجب نظام مبسط لنقل الإقامة.
الإقامة في الخارج لمدة تصل إلى 12 شهرًا: حد أقصى 150,000 روبية (6,100 درهم)
الإقامة لمدة 1-2 سنة: حد أقصى 300,000 روبية (12,200 درهم)
الإقامة لأكثر من سنتين: حد أقصى 750,000 روبية (30,450 درهم)