فرض قواعد سفر جديدة إلى الهند

ودخلت قواعد الأمتعة المعفاة من الرسوم الجمركية المنقحة حيز التنفيذ يوم الاثنين، 2 فبراير. ووفقًا للحكومة، تتماشى التغييرات مع الظروف الاقتصادية الجديدة، وتزايد أحجام السفر، وتوقعات الركاب. كما تشاورت السلطات مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الوزارات ومشغلي المطارات، وحصلت أيضًا على ملاحظات من الركاب أثناء بدء التغييرات.