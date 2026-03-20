"فرصة التحويل الكبرى".. البيزو يتراجع لـ 16.25 مقابلَ الدرهم وسط قرع طبول الحرب

تجاوز البيزو الفلبيني 60 بيزو مقابل الدولار الأمريكي عند إغلاق التداول يوم الخميس، وهو أدنى مستوى له في التاريخ. كما انخفضت العملة الفلبينية إلى ما بعد 16.25 مقابل الدرهم الإماراتي، من 15.98 يوم الأربعاء.
بينما قد يستفيد الفلبينيون في الخارج وعائلاتهم في الفلبين من ارتفاع أسعار الصرف، فإن ارتفاع أسعار النفط الحالية، وارتفاع أسعار الخدمات، والتكاليف التضخمية للمواد الغذائية قد ألغت منذ فترة طويلة الفائدة المؤقتة.
كان سعر البيزو مقابل الدولار قبل حرب أمريكا وإسرائيل وإيران عند 57.608 بيزو مقابل الدولار الأمريكي. وقد حدثت أربعة تخفيضات متتالية في قيمة العملة منذ بدء أزمة الشرق الأوسط.
تضاعف سعر لتر الديزل أكثر من الضعف من 55 بيزو إلى 120 بيزو (3.38 درهم إلى 7.38 درهم) في بعض أجزاء الأرخبيل منذ الهجوم المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير، والذي يهدد بمزيد من التضخم حيث لا تظهر الحرب أي علامة على التهدئة.
أسعار المواد الغذائية، مثل تلك الموجودة في المطاعم على جانب الطريق – والتي تحظى بشعبية بين الفقراء الفلبينيين – آخذة في الارتفاع. “لقد ارتفعت أسعار غاز الطهي والأرز واللحوم والخضروات بالفعل حيث يعتمد موردونا على الديزل للتسليم،” أوضحت مرسيدس، بائعة طعام، لـ *خليج تايمز*. وقالت إنها رفعت سعر حصة الأرز بمقدار 5 بيزو إلى 20 بيزو وبدأت في بيع أنصاف طلبات الأطباق لزبائنها المنتظمين من سائقي الدراجات النارية ثلاثية العجلات.
كان سائقو الدراجات النارية ثلاثية العجلات في بارانجاي (قرية) كومنولث في مدينة كويزون يكسبون ما بين 200 بيزو إلى 300 بيزو يوميًا في المجتمع الفقير في الغالب قبل حرب أمريكا وإسرائيل وإيران.
حتى قبل بدء الحرب في الشرق الأوسط، أعلنت شركة ميرالكو لتوريد الكهرباء عن زيادة في الأسعار بمقدار 0.6427 بيزو لكل كيلوواط/ساعة لهذا الشهر، مما يرفع إجمالي سعر الاستهلاك السكني إلى 13.8161 بيزو لكل كيلوواط/ساعة. ستشهد الأسرة النموذجية التي تستهلك 200 كيلوواط/ساعة زيادة تبلغ حوالي 129 بيزو في فاتورتها الشهرية بسبب ارتفاع رسوم النقل وزيادة تكاليف الخدمات المساعدة.
كما أعلن موردو المياه عن زيادات في الأسعار لشهر مارس، حيث زادت ماينيلايد بمتوسط 0.09 بيزو لكل متر مكعب بينما ستطبق مانيلا ووتر تعديلاً تصاعدياً قدره 0.04 بيزو لكل متر مكعب. عادة ما تزيد الأسر الفلبينية من استهلاكها للمياه حيث يبدأ موسم الحرارة والرطوبة عادة في أبريل حتى أغسطس.
كما أن تراجع قيمة البيزو’ سيثبت أنه مشكلة لحكومة فرديناند ماركوس جونيور التي تعاني بالفعل من عجز في تجارة السلع بلغ 49.17 مليار دولار في عام 2025، مدفوعاً بارتفاع بنسبة 4.7 في المائة في الواردات (133.57 مليار دولار).
من المتوقع أن يتفاقم هذا الوضع مع سعي الفلبين للحصول على مصادر بديلة لمنتجات النفط المكرر والنفط الخام على حد سواء مع بقاء مضيق هرمز مغلقاً.
في عام 2025، كلفت واردات الفلبين' الصافية من الطاقة البلاد 9.276 مليار دولار من البترول المكرر و2.7 مليار دولار من النفط الخام، مما يعكس الاعتماد العالي المستمر على النفط الأجنبي لدعم الاقتصاد.
أعلنت المصادر التقليدية للبلاد’ من منتجات البترول المكرر – الصين واليابان وكوريا الجنوبية – عن تعليق الصادرات للعملاء مثل الفلبين، مما أدى إلى تفاقم مشاكل إمدادات غاز البترول المسال والنفط الخام المستورد من الشرق الأوسط.