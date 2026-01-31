"فاجعة كولكاتا".. ملاحقات قضائية للمسؤولين ومواساة "رئاسية" للضحايا

بعد حريق هائل في مستودع بمنطقة أناندبور في كولكاتا، في 26 يناير 2026، أصدرت واو! مومو بيانًا رسميًا.
وفقًا للشركة، اندلع حريق في المستودع المجاور حوالي الساعة 3 صباحًا يوم الاثنين، والذي انتشر لاحقًا وأدى إلى "احتراق كامل لأحد مستودعات واو! مومو."
وصف البيان الأثر العاطفي للحادث، وأضاف:
“هذا الحريق لم يلتهم رجالنا فحسب، بل التهم روحنا أيضًا. قلوبنا وعقولنا وصلواتنا تتجه إلى عائلات المتوفين، وكذلك التزامنا بضمان رعاية كافية للعائلات مدى الحياة.”
أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يوم الجمعة عن منحة تعويضية قدرها 2 لكح روبية تُمنح لعائلات القتلى في حريق المستودع في أناندابور.
كما أعلن عن 50,000 روبية للمصابين. "حادث الحريق الأخير في أناندابور بولاية البنغال الغربية مأساوي ومحزن للغاية. أتقدم بخالص التعازي لمن فقدوا أحباءهم. أدعو الله أن يتعافى المصابون في أقرب وقت. سيتم منح منحة تعويضية قدرها 2 لكح روبية من صندوق PMNRF لأقارب كل متوفى. وسيتم منح المصابين 50,000 روبية،" جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء ونُشر على حسابه الرسمي على X.
كما أعلنت سلسلة المطاعم عن حزمة تعويضات شاملة للعائلات المتضررة.
قالت الشركة إنها التقت بجميع العائلات الثلاث وأكدت لهم الدعم بما يتجاوز المزايا القانونية والحكومية. وتشمل الالتزامات ما يلي:
تعويض إجمالي قدره 10 لكح روبية لكل عائلة
دعم راتب شهري مدى الحياة للعائلات المنكوبة
دعم تعليمي كامل لأطفال العائلات
واختتم البيان بالقول:
“نحن نبذل قصارى جهدنا لدعم والتعاون مع السلطات الإدارية والحكومية المعنية في تحقيقاتها المختلفة. بارك الله فينا جميعاً.”
وفقاً لوكالة الأنباء الهندية (ANI)، أسفر الحريق الهائل الذي وقع في وقت سابق من هذا الأسبوع في مصنع مومو في أناندبور عن مقتل عدة أشخاص، مع الإبلاغ عن فقدان العديد في البداية. ومع ذلك، فإن عدد الوفيات الرسمي غير واضح حتى الآن.
قالت شرطة بارويبور إنه تم إرسال 21 عينة للتحليل، وتم تسجيل بلاغات عن 27 شخصاً مفقوداً فيما يتعلق بالحادث.
أفادت وكالة الأنباء الهندية (PTI) أن الشرطة اعتقلت يوم الجمعة شخصين آخرين فيما يتعلق بالحريق الذي شب في وحدة تصنيع المومو ومستودعين على مشارف كولكاتا.
قال ضابط شرطة كبير إن الأفراد المعتقلين هم مانوراجان شيت، مدير الشركة’، وراجا تشاكرابورتي، نائب المدير. وقد تم القبض عليهما من قبل شرطة ناريندرابور.
جاءت هذه الاعتقالات بعد أيام من قيام الشرطة باعتقال جانجادار داس، مالك مستودع بوشبانجالي للديكورات المحترق، بتهمة التسبب في الوفاة بالإهمال، وفقاً لوسائل الإعلام الهندية.