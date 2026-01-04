"فاجعة كران مونتانا".. تحديد هوية ضحية يحمل جنسية الإمارات وإيطاليا

قالت الشرطة يوم الأحد إن السلطات التي تحقق في حريق ليلة رأس السنة في منتجع "كران مونتانا" السويسري قد حددت هوية 24 شخصاً من بين 40 قتيلاً، من بينهم 11 قاصراً وستة مواطنين أجانب.

تُعد هذه المأساة واحدة من أسوأ الكوارث في تاريخ سويسرا الحديث، كما أسفر الحريق عن إصابة 119 شخصاً بجروح.

وأعلنت الشرطة المحلية، التي كانت قد حددت بالفعل هوية ثمانية ضحايا سويسريين، أنها حددت هوية 10 مواطنين سويسريين إضافيين - أربع نساء وستة رجال تتراوح أعمارهم بين 14 و31 عاماً - بالإضافة إلى إيطاليين يبلغان من العمر 16 عاماً، وفرنسي يبلغ من العمر 39 عاماً، ومراهق يبلغ من العمر 16 عاماً يحمل جنسية مزدوجة (إيطالية وإماراتية)، وروماني يبلغ من العمر 18 عاماً، وتركي يبلغ من العمر 18 عاماً.

ولم يتم الكشف عن أي أسماء.