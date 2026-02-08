غموض يلف وفاة 3 أشخاص داخل سيارة في دلهي

عُثر على ثلاثة أشخاص متوفين داخل سيارة متوقفة على جسر "بيراغاري" في منطقة خارج دلهي مساء الأحد، مما دفع الشرطة لفتح تحقيق في هذه الوفيات الغامضة.
وقالت شرطة دلهي إنه تم تنبيه فرق الاستجابة للطوارئ والفرق الجنائية بعد تلقي مكالمة روتينية حول سيارة مهجورة مشبوهة على الجسر العلوي، وفقًا لصحيفة إنديا توداي. وعثرت السلطات على رجلين وامرأة ممددين بلا حراك داخل السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات المتوقفة.
ووفقًا لوكالة الأنباء الآسيوية (ANI)، تم تلقي مكالمة حوالي الساعة 3:50 مساءً بشأن ثلاثة أشخاص داخل سيارة لا يستجيبون بالقرب من مسار الخدمة لجسر بيراغارهي العلوي. تم التعرف على الأشخاص الثلاثة وهم راندير (76 عامًا)، ناريش سينغ (47 عامًا)، لاكشمي ديفي (40 عامًا)، ومالك السيارة هو أحد الضحايا.
وكشف الفحص الأولي الذي أجراه المحققون عدم وجود علامات واضحة لإصابات خارجية أو مقاومة أو دخول قسري، وبقيت الأشياء الثمينة داخل السيارة سليمة. وعلى الرغم من أن الشرطة قالت إن الحادث قد يكون حالة تسمم أو انتحار، إلا أنها لم تستبعد احتمالات أخرى. تقوم فرق الطب الشرعي بجمع الأدلة من السيارة والمنطقة، ويتم مراجعة لقطات كاميرات المراقبة لتتبع تحركات الضحايا قبل العثور عليهم.
تم نقل الجثث إلى المستشفى لإجراء فحوصات ما بعد الوفاة، والتي يقول المسؤولون إنها حاسمة لمعرفة سبب الوفاة. وكان كبار ضباط الشرطة حاضرين في مكان الحادث كجزء من التحقيق الجاري.
ووفقاً لموقع "إيه بي بي لايف"، وصف مسؤولو الشرطة التحقيق بأنه يتطور، مع إشارة النتائج الأولية إلى احتمال إيذاء النفس عن طريق التسمم.