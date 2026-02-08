غموض يلف وفاة 3 أشخاص داخل سيارة في دلهي

وكشف الفحص الأولي الذي أجراه المحققون عدم وجود علامات واضحة لإصابات خارجية أو مقاومة أو دخول قسري، وبقيت الأشياء الثمينة داخل السيارة سليمة. وعلى الرغم من أن الشرطة قالت إن الحادث قد يكون حالة تسمم أو انتحار، إلا أنها لم تستبعد احتمالات أخرى. تقوم فرق الطب الشرعي بجمع الأدلة من السيارة والمنطقة، ويتم مراجعة لقطات كاميرات المراقبة لتتبع تحركات الضحايا قبل العثور عليهم.