غزة المنسية: عالقة في "دوامة" الانتظار بينما تتجه أنظار العالم نحو إيران

بينما تتوالى تداعيات الحرب الأمريكية والإسرائيلية مع إيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط، يشعر الناس في أحد أركان المنطقة: قطاع غزة بأنهم مهمشون، وعالقون في نوع من النسيان.
لقد تسبب القتال في تراجع التقدم البطيء أصلًا نحو واقع أكثر سلمية في غزة ما بعد الحرب. فقد أغلقت إسرائيل لفترة وجيزة جميع المعابر المؤدية إلى غزة، والآن لا يعمل سوى معبر تجاري واحد. أما المعبر الوحيد المخصص لمرور الأفراد من وإلى القطاع — بما في ذلك المرضى الذين يسعون للعلاج في الخارج — فقد أُغلق لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا بعد اندلاع الحرب مع إيران في 28 فبراير، قبل أن يُعاد فتحه الأسبوع الماضي لأعداد محدودة من المسافرين.
كان الجيب الفلسطيني قد بدأ للتو في الخروج من حملة إسرائيلية مدمرة أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، وفقًا لمسؤولين صحيين في غزة، وحولت أجزاء كبيرة من المنطقة الساحلية إلى ركام. والآن، تركت النزاعات الجديدة سكان غزة يشعرون بأنهم مهجورون أكثر من أي وقت مضى.
“الحقيقة المرة هي أن غزة قد نُسيت،” هذا ما قاله فؤاد شاهين، 40 عامًا، الذي يدير مقهى صغيرًا في دير البلح، في النصف الجنوبي من القطاع.
ويوافقه الرأي أدهم المبحوح (46 عامًا)، وهو مدرب كرة قدم يدرب مبتوري الأطراف الذين أصيبوا ونزحوا بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس وخلال قتالات سابقة، حيث قال: "عيون العالم تتجه نحو إيران والخليج. ومهما حدث، يبدو أن غزة هي الخاسرة".
لقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى مع عودة الناس إلى الشراء المذعور، خوفًا من عدم إعادة فتح المعابر أو إغلاقها مرة أخرى. كما قام تجار جشعون باحتكار المخزون، آملين على ما يبدو في التربح من الطلب المرتفع في حال حدوث نقص.
وقال حسين غبن (37 عامًا)، وهو أب لثلاثة أطفال من حي الشيخ رضوان في مدينة غزة: "هرع الناس إلى الأسواق واشتروا كل ما في وسعهم بكل الأموال التي كانت لديهم — أولئك الذين يملكون المال بالطبع".
أما محمود بلبل (43 عامًا)، وهو أب لستة أطفال من مدينة غزة، فلا يملك عملًا ويعتمد على المساعدات لإطعام أسرته، قال: "أنا قلق بشأن الحصول على بعض غاز الطهي أكثر مما يقلقني ما يحدث لإيران".
تحاول غزة ببطء التعافي من الهجوم الإسرائيلي الذي استمر لعامين، والذي اندلع عقب الهجوم الذي قادته حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. وقد دخل وقف إطلاق نار هش حيز التنفيذ قبل خمسة أشهر، رغم أن الجيش الإسرائيلي يشن ضربات شبه يومية، قائلًا إنه يرد على انتهاكات الجماعات المسلحة.
يبدو أن المراحل التالية من خطة السلام المكونة من 20 نقطة للرئيس دونالد ترامب، والتي أقرها مجلس الأمن الدولي، قد توقفت. فمن المفترض أن تحل لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين محل إدارة حماس، لكنها لم تدخل غزة بعد، كما أن قوة الاستقرار الدولية التي تهدف إلى إقرار الأمن لم تظهر بعد على أرض الواقع.
يعتمد أي تقدم على القضايا الأكثر شائكًا، بما في ذلك نزع سلاح حماس وضمان انسحاب الجيش الإسرائيلي، الذي يسيطر على حوالي نصف غزة. وقد اشترطت إسرائيل بدء أي إعادة إعمار ذات مغزى بنزع السلاح، بينما تتردد حماس في التخلي عن أسلحتها التي تعتبر جوهر هويتها كقوة مقاتلة ضد إسرائيل، كما تعتمد الجماعة المسلحة على سلاحها للحفاظ على قبضتها على سكان غزة البالغ عددهم نحو مليوني نسمة. وينتظر "مجلس السلام" التابع لترامب رد حماس على اقتراح بالتخلي عن أسلحتها.
يشعر سكان غزة بأنهم عالقون بين مطالب حماس وإسرائيل المتعارضة. يقول رامي أبو ريدة (46 عامًا)، وهو بائع مكسرات من بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة: "نحن نعيش داخل دائرة مفرغة، عالقون في دوامة".
وقال غبن، الأب لثلاثة أطفال، إن منزله دُمر خلال الحرب، وهو يأوي الآن مع عائلته في خيمة بالقرب من أنقاض منزله: "لم أتمكن من شراء أي شيء، حيث لم يكن لدي أي نقود على الإطلاق. أنا أعتمد كليًا على الصدقات". وقبل الحرب، كان يبيع الملابس في بسطة بالشارع، لكنه الآن بلا عمل.
ومثل غيره في غزة، يتذكر غبن أشهر الجوع الشديد التي عصفت بالقطاع خلال الحرب. واستذكر عدم تناوله الطعام لمدة أربعة أيام وتعرضه لإصابة في ساقه برصاصة أثناء انتظاره لقافلة مساعدات قرب أحد المعابر، مشيرًا إلى أن آخرين حوله قُتلوا حينها. وقال إنه يمتلك خمسة أكياس من الدقيق وما يكفي من الفاصوليا المخزنة في خيمته لتكفيه لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا، مؤكدًا أن أسعار السلع الأساسية قد ارتفعت بشكل جنوني.
تقول الأمم المتحدة إنه يجب فتح المزيد من المعابر إلى غزة للمساعدة في الاستجابة الإنسانية. وبينما انخفضت شدة القتال بشكل كبير، لا تزال الضربات الإسرائيلية تشكل خطرًا؛ فقد قُتل أكثر من 670 شخصًا في غزة منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر، وفقًا لمسؤولين صحيين محليين، ولا تفرق بياناتهم بين المدنيين والمقاتلين.
ويخشى بعض السكان أنه بعد تحول التركيز عن إيران، قد تستأنف إسرائيل الحرب في غزة لمحاولة هزيمة حماس بشكل كامل.
قالت حنين القيشاوي (29 عامًا)، وهي خريجة جامعية عاطلة عن العمل عادت من جنوب غزة إلى منزلها المتضرر في مدينة غزة: "لم نهرب بعد من ماضينا ولا من أزمتنا الحالية. غزة تتأثر دائمًا بكل ما يحدث في المنطقة.. إنها تتحرك مع الريح".
