غداً.. "أصيلة"مرسم مفتوح ومنتدى عالمي في دورتها الـ 47

تقام في مدينة أصيلة شمالي المغرب ابتداء من يوم غد الجمعة 27 مارس الجاري، ولغاية يوم الأحد 12 أبريل المقبل، الدورة الربيعية لموسم أصيلة الثقافي الدولي السابع والأربعين.

وكشفت مؤسسة منتدى أصيلة التي تنظم الموسم، عن أن هذه الدورة الربيعية المخصصة للفنون التشكيلية، تتوزع فعالياتها على عدد من المواقع الثقافية في المدينة، حيث يحتضن قصر الثقافة في المدينة القديمة، ورشات إبداعية تشمل الحفر، والليتوغرافيا (الطباعة الحجرية)، والصباغة، بمشاركة فنانين من المغرب، والبحرين، وسوريا، وإسبانيا، وإيطاليا، والسويد، وبريطانيا. كما تستضيف قاعات القصر التاريخي وحديقته؛ مشغل “مواهب الموسم” (مرسم الطفل). بينما يقام في "رواق محمد بن عيسى للفنون الجميلة” بمركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية معرض جماعي للأعمال الفنية المنجزة خلال سنة 2025، بالإضافة إلى تنظيم مشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل في "دار الصباح للتضامن".